Xiaomi Mi Smart Band 5 e Mi True Wireless Earphones 2 Basic in Italia: il prezzo ufficiale

Sbarcano in Italia due nuovi accessori di Xiaomi: la Mi Smart Band 5 e le Mi True Wireless Earphones 2 Basic; questi i prezzi di vendita ufficiali.

Oggi 15 luglio 2020 Xiaomi ha presentato una serie di nuovi prodotti per la vendita a livello Globale, e al momento 2 sono arrivati ufficialmente anche in Italia.

Mi Smart Band 5 e Mi True Wireless Earphones presentati da Xiaomi e disponibili in Italia: i dettagli

Stiamo parlando della Mi Smart Band 5, l’indossabile successore della precedente Xiaomi Mi Band 4, e dei nuovi auricolari wireless Mi True Wireless Earphones 2 Basic.

Mi Smart Band 5: caratteristiche principali e prezzo in Italia

L’attesa Mi Smart Band 5 rispetto alle informazioni precedenti non presenta alcune novità: forse Xiaomi presenterà una Mi Band 5 Pro in futuro.

Infatti la Smart Band 5 attuale non ha il chipset NFC, quindi non si possono effettuare pagamenti in mobilità, non c’è il sensore SpO2 per misurare la pressione sanguigna, non è presente l’assistente Alexa.

Da quello che è stato annunciato la nuova Band 5 ha un nuovo display AMOLED più luminoso e più grande da 1.1 pollici di diagonale.

Si possono applicare widgets sulla home screen dell’indossabile, sono disponibili fino a 65 temi diversi (alcuni animati) e il software permette il monitoraggio di 11 tipi di esercizi diversi (anche sport a livello agonistico).

E’ presente pure il monitoraggio del sonno, può rilevare il livello di stress e c’è il monitoraggio della salute femminile (mestruazioni).

Risulta essere migliorato il cardiofrequenzimetro rispetto alla Mi Band 4, dato che risulta essere il 50% più preciso e affidabile.

L’autonomia è stimata in 14 giorni d’uso normale, c’è la certificazione per resistere sott’acqua fino a 5 atmosfere e il nuovo sistema di ricarica della batteria magnetico (il cavo di ricarica può essere collegato senza rimuovere i cinturini da polso).

La Xiaomi Mi Smart Band 5 viene lanciata con 6 cinturini da polso disponibili ad un prezzo ufficiale di 39,99 euro a partire dal 20 luglio 2020.

Al momento per promozione lancio i primi 500 che l’acquisteranno riceveranno uno sconto sul prezzo di vendita di 5 euro (34,99 euro prezzo finale).

Mi True Wireless Earphones 2 Basic: caratteristiche principali e prezzo di vendita in Italia

L’altro accessorio presentato e ufficializzato per la vendita anche in Italia sono le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic.

Questi auricolari senza fili dispongono di un driver audio da 14,2 mm (audio più chiaro e pulito) e supportano i codec AAC per un audio wireless di alta qualità.

C’è pure la soppressione del rumore data la presenza di due microfoni aggiuntivi che eliminano i rumori di sottofondo durante le chiamate telefoniche.

Entrambi gli auricolari sono dotato di controlli touch e del rilevamento intelligente nell’orecchio: l’audio si disattiva quando vengono tolte e si riattiva in automatico quando vengono nuovamente inserite nell’orecchio.

Godono poi dell’accoppiamento simultaneo, ovvero possono funzionare come auricolari singoli sia il sinistro che il destro.

Dal punto di vista dell’autonomia Xiaomi certifica 5 ore di utilizzo continuato per singolo auricolare, mentre la custodia garantisce ulteriori ricariche per 20 ore d’autonomia complessiva.

La custodia si ricarica più velocemente grazie alla presenza della porta usb type C.

In Italia le Mi True Wireless Earphones 2 Basic verranno commercializzate a partire dal 20 luglio 2020 ad un prezzo ufficiale di 39,99 euro.

Anche in questo caso Xiaomi applicherà uno sconto di 5 euro ai primi acquirenti.