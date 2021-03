Xiaomi MI Smart Band 6 arriva il 29 marzo: è confermato

La Xiaomi Mi Smart Band 6 sarà presentata ufficialmente nel prossimo evento mediatico dell’azienda cinese che si terrà il 29 marzo 2021: ecco i dettagli.

La Mi Smart Band 5 è stata lanciata da Xiaomi a luglio 2020, e sembra proprio che l’azienda sia pronta per il lancio del suo successore nei prossimi giorni.

Sappiamo che l’azienda cinese in data 29 marzo 2021 presiederà un evento mediatico molto importante, nel quale saranno presentati nuovi smartphone e nuovi accessori, tra cui troviamo la Mi Smart Band 6.

Xiaomi Mi Smart Band 6 data annuncio svelata: ecco cosa sappiamo al momento

La conferma arriva dalla stessa Xiaomi che tramite un teaser ha confermato l’arrivo della Band 6 durante l’evento che si terrà il prossimo lunedì.

Non abbiamo dettagli completi sulla nuova smart-band, ma solo un recente video rilasciato sul canale ufficiale Twitter del responsabile del marketing di Xiaomi.

Il video mostra i diversi colori e l’integrazione con quest’ultimi dei vari quadranti disponibili dell’indossabile.

La Mi Smart Band 6 dovrebbe essere il nome commerciale in Europa, mentre in Cina prenderà semplicemente il nome di Mi Band 6 e si differenzierà dal primo modello per la presenza del chipset NFC.

Ci sono rumors che affermano che l’indossabile avrà inoltre un GPS integrato, un sensore SpO2 e 19 nuove modalità di esercizio.

Si prevede poi un software più avanzato che permetterà di controllare da remoto i vari dispositivi domestici che utilizzano la piattaforma MI Home, e sfruttare la tecnica del Timer Pomodoro per una programmazione della lista delle proprie attività.

Ancora da capire se queste funzionalità saranno presenti anche nella versione Europea.

Fonte: Via Twitter