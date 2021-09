Xiaomi MI Smart Band 6 con Chipset NFC arriva in Italia: il prezzo

Arriverà in Italia il prossimo mese la versione con chipset NFC della Xiaomi Mi Smart Band 6: ecco il prezzo di vendita ufficiale nel nostro paese.

Oggi Xiaomi ha ufficializzato tre nuovi smartphone: gli Xiaomi 11T, 11T Pro e lo Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Oltre a questo l’azienda cinese ha annunciato anche l’arrivo della Mi Smart band 6 con chipset NFC.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC arriva in Italia: i dettagli

Di fatto con le nuove Smart Band 6 NFC gli utenti potranno effettuare pagamenti in mobilità direttamente dall’indossabile.

Si potranno quindi effettuare acquisti nei negozi, pagare il biglietto dei trasporti pubblici, pagarsi un caffè nei bar e così via in semplicità.

Al momento Xiaomi ha già una collaborazione per il circuito Mastercard in Italia, ma pensiamo che entro la fine del mese se ne aggiungeranno altre.

Oltre al chipset NFC per i pagamenti in mobilità, la nuova versioen della Mi Smart Band 6 dedicata al mercato Europeo possiede un microfono integrato.

Questo significa che la Smart Band 6 NFC supporterà pienamente pure l’assistente vocale Alexa in lingua italiana.

Tramite l’indossabile sarà possibile controllare tutti gli oggetti smart home della vostra abitazione che sono compatibili con l’assistente virtuale di Amazon.

Il resto del comparto hardware della Mi Smart Band 6 NFC è identico alla MI Smart Band 6 già uscita sul mercato italiano tempo fa.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita e la disponibilità, la Band 6 NFC verrà lanciata in Italia a partire da ottobre 2021 ad un prezzo di listino di 54,99 euro, ovvero 10 euro in più rispetto alla versione senza NFC.