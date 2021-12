Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC Globale prezzo a 39 euro con offerta natale 2021

Disponibile la nuova Xiaomi Mi Smart Band 6 versione Globale con chipset NFC al prezzo di 39 euro spedizione inclusa da Europa: i dettagli da conoscere.

La Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC è disponibile alla vendita in Italia al prezzo ufficiali di listino pari a 54,99 euro sul sito Mi Store.

Non conoscete la Xiaomi Mi Band 6 NFC, e queste sono le sue principali caratteristiche.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC Globale acquistabile al prezzo di 39 euro spedizione rapida inclusa da Spagna: ecco i dettagli sull’offerta

Aggiornamento del 11 dicembre 2021: segnalata l’offerta natale 2021 per la versione NFC della Xiaomi Mi Band 6 (che permette i pagamenti in mobilità) dal rivenditore Goboo (Rivenditore autorizzato Xiaomi)

La Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC (versione globale), colore nero, è disponibile al prezzo di 39 euro (spedizione inclusa) seguendo questo LINK.

Dettagli su spedizione, garanzia e cosa vuol dire globale

La spedizione avviene da magazzino Spagna con consegna in 3-5 giorni lavorativi tramite corriere.

Il dispositivo è la versione Globale, quindi con pieno supporto alla lingua Italiana e il dispositivo può essere aggiornato tramite le rispettive applicazioni Xiaomi.

La Mi Smart Band 6 NFC gode di 2 anni di garanzia presso Xiaomi Europa o presso il rivenditore Goboo.

Inoltre ci sono 15 giorni per il rimborso.

Perché acquistare una Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC? Pro e contro

La Mi Band 6 NFC ha alcune interessanti funzionalità (pro):

Ampio display da ben 1,56 pollici di diagonale con tecnologia AMOLED che si vede bene anche sotto la luce del sole;

Peso contenuto in soli 12,8 grammi senza cinturini;

Il sensore del battito cardiaco è buono e molto preciso;

Il sensore di saturazione dell’ossigeno nel sangue è affidabile;

E’ resistente all’acqua con certificazione fino a 5 atmosfere;

6 modalità di rilevamento automatico: corsa, camminata, tapis roulant, ciclismo, canottaggio, ellittica

L’applicazione permette di monitorare tutti i dati registrati dalla band: attività fisiche, battito cardiaco, la qualità del sonno e tiene la cronologia;

Fino a 14 giorni d’autonomia con uso “normale”;

Ha il chipset NFC che permette i pagamenti in mobilità.

La smart band ha però alcune limitazioni (contro):

Non c’è il GPS;

La misurazione dell’ossigeno consuma molto la batteria;

Non è possibile interagire con le notifiche e le chiamate: solo lettura;

Prezzo di listino più alto rispetto a quello della Mi band 5 al suo debutto.