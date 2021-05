Xiaomi Mi Smart Band 6 Globale prezzo a 42 euro con offerta coupon (spedita)

Disponibile la nuova Xiaomi Mi Smart Band 6 versione Globale con prezzo pari a 42 euro spedizione inclusa grazie al codice coupon: i dettagli da conoscere.

E disponibile alla vendita in Italia al prezzo di 44,99 euro, ma attualmente risulta difficile da trovare: infatti la Xiaomi Mi Smart Band 6 sul sito Mi Store non è più disponibile.

Per questo vi proponiamo un offerta qua sotto.

Non conoscete la Xiaomi Mi Band 6, e queste sono le sue principali caratteristiche.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Globale acquistabile al prezzo di 42 euro spedizione inclusa con coupon: ecco i dettagli sull’offerta

Aggiornamento del 19 maggio 2021: considerato che sul sito ufficiale non è disponibile alla vendita, vi segnaliamo l’offerta ancora valida da HK.

La Xiaomi Mi Smart Band 6 (versione globale), colore nero, è disponibile al prezzo di 41,94 euro (spedizione inclusa) utilizzando il codice coupon BGnewitBand6 e seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Banggood, la pagina web prima del pagamento, come da esempio per PC Desktop (attenzione prezzo e coupon nell’immagine potrebbero non essere aggiornati):

Dettagli su spedizione, garanzia e cosa vuol dire globale

La smart-band è disponibile in magazzino con spedizioni entro 24h ore dal pagamento dell’ordine.

La spedizione avviene tramite Priority Direct Mail di Banggood al prezzo di 4,59 euro (già inclusa) che consegna il bene tramite corriere in 15-25 giorni lavorativi senza farvi pagare le spese di dogana (spedizione da HK).

Pagando 1.70 euro in più c’è pure la Eu Priority che consegna in 15-20 giorni lavorativi senza spese di dogana.

Il dispositivo è la versione Globale, quindi con pieno supporto alla lingua Italiana e il dispositivo può essere aggiornato tramite le rispettive applicazioni Xiaomi.

La Mi Smart Band 6 gode di 1 anno di garanzia presso Banggood.

Perché acquistare una Xiaomi Mi Smart Band 6? Pro e contro

La Mi Band 6 ha alcune interessanti funzionalità (pro):

Ampio display da ben 1,56 pollici di diagonale con tecnologia AMOLED che si vede bene anche sotto la luce del sole;

Peso contenuto in soli 12,8 grammi senza cinturini;

Il sensore del battito cardiaco è buono e molto preciso;

Il sensore di saturazione dell’ossigeno nel sangue è affidabile;

E’ resistente all’acqua con certificazione fino a 5 atmosfere;

6 modalità di rilevamento automatico: corsa, camminata, tapis roulant, ciclismo, canottaggio, ellittica

L’applicazione permette di monitorare tutti i dati registrati dalla band: attività fisiche, battito cardiaco, la qualità del sonno e tiene la cronologia;

Fino a 14 giorni d’autonomia con uso “normale”.

La smart band ha però alcune limitazioni (contro):

Non è integrato il chipset NFC e non c’è il GPS;

la misurazione dell’ossigeno consuma molto la batteria;

Non è possibile interagire con le notifiche e le chiamate: solo lettura;

Prezzo di listino più alto rispetto a quello della Mi band 5 al suo debutto.