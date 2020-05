Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 (Air 2): prezzo 54 euro con coupon

Se volete risparmiare sugli auricolari wireless Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 (AIR 2 TWS) rispetto al prezzo di listino ecco dove trovarle scontate con coupon.

Tra i nuovi prodotti disponibili di Xiaomi nel nostro paese bisogna ricordare le Mi True Wireless Earphones 2 (AIR 2 TWS), ovvero gli auricolari wireless bluetooth di ultima generazione dell’azienda cinese

Xiaomi MI True Wireless Earphone 2, la versione globale della Mi Air 2 TWS ufficiali in Italia: l’offerta alternativa con Coupon

Al momento le Mi True Wireless Earphones 2 (AIR 2 TWS) saranno disponibile sullo store Xiaomi MI Italia ad un prezzo di vendita ufficiale di 79,99 euro.

Se siete interessati all’acquisto ma volete risparmiare qualche decina di euro è possibile acquistare questi auricolari in offerta coupon.

Infatti le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 (AIR 2 TWS versione Globale) colore bianco sono acquistabili al prezzo di 54.06 euro (spedizione inclusa) utilizzando il codice coupon Q49DFC0C93E27001 e seguendo questo LINK.

Si tratta di uno sconto reale di oltre 25 euro, ovvero il 30% del prezzo di vendita ufficiale in Italia.

Il codice coupon va applicato nella sezione check-out del sito Gearbest Italia, ovvero la pagina prima del pagamento come da esempio (per PC Desktop):

Nella versione Mobile (pagina Checkout se vi siete registrati sul sito, o guest senza registrazione dopo aver inserito i dati personali), dovete spuntare la sezione inserisci Coupon e inserire i codici per ottenere lo sconto prima di procedere al pagamento.

Come sempre ricordiamo che i codici coupon sono a numero e tempo limitato: chi prima li utilizza meglio alloggia (attenzione:il prezzo potrebbe variare nel corso del tempo).

Garanzia, spedizione qualche dettaglio in più

L’auricolare è venduto tramite il sito Gearbest Italia con spedizione Italy Linea prioritaria (da selezionare) che consegna il bene in 10-28 giorni lavorativi tramite corriere e senza farvi pagare la dogana (Spedizione da HK-CINA).

Le spedizioni partiranno dal 11-17 maggio 2020 (controllate sempre le date!)

Gearbest Italia garantisce tutti i dispositivi con 2 anni di garanzia Europa, ovvero in caso di guasto il dispositivo non va rispedito in Cina per l’assistenza ma presso un centro assistenza in Europa (Spagna-Francia di solito): questo vi fa risparmiare tantissimo tempo.

Quali sono le principali caratteristiche degli auricolari Mi True Wireless Earphones 2 (AIR 2 TWS)?

Questi auricolari wireless godono di un suono migliore rispetto alla generazione precedente grazie a driver audio da 14,2 mm.

Godono della connettività Bluetooth 5.0 che migliora il segnale e riduce il consumo energetico.

Supportano l’audio Hi-Res LDHC e il doppio microfono per la cancellazione del rumore.

Si abbinano con tutti gli smartphone (android e Apple), mentre l’accoppiamento è praticamente istantaneo con i tutti telefoni Xiaomi MIUI.

Grazie poi ai sensori ottici in-ear, appena vengono tolti la musica che sta suonando automaticamente si mette in pausa.

Gli auricolari supportano anche i controlli con gesti per la riproduzione di musica, l’interazione con le chiamate e l’assistente vocale (Google e Siri supportati).

Questi Mi True Wireless Earphone 2 (AIR 2 TWS) garantiscono 4 ore di autonomia per singola ricarica, ma grazie alla custodia con batteria integrata l’utente può godere fino a 14 ore d’autonomia complessiva grazie a successive ricariche.

La ricarica della custodia risulta essere piuttosto veloce, circa 1 ora, grazie alla presenza della porta Usb Type C.