Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 ufficiali in Italia: prezzo con coupon in offerta

Ufficializzati oggi per il mercato italiano gli auricolari wireless Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 (AIR 2 TWS): prezzo di listino e dove trovarle già scontate con coupon.

Dopo aver ufficializzato i nuovi smartphone top di gamma Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro in Italia, e aver annunciato l’arrivo del prossimo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, l’azienda cinese ha presentato anche altri prodotti.

Tra i nuovi prodotti da sottolineare l’arrivo nel nostro paese delle Mi True Wireless Earphones 2 (AIR 2 TWS), ovvero gli auricolari wireless bluetooth di ultima generazione di Xiaomi.

Xiaomi MI True Wireless Earphone 2, la versione globale della Mi Air 2 TWS ufficiali in Italia: prezzo e offerta alternativa con Coupon

Al momento le Mi True Wireless Earphones 2 (AIR 2 TWS) saranno disponibile sullo store Xiaomi MI Italia dal 30 marzo 2020 ad un prezzo di vendita ufficiale di 79,99 euro. (67,99 euro per 24h ore il day one ma pensiamo disponibilità limitata).

Se siete interessati all’acquisto ma non volete attendere così tanto tempo e sopratutto volete risparmiare qualche decina di euro è possibile acquistare questi auricolari in offerta coupon.

Infatti le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 (AIR 2 TWS versione Globale) colore bianco sono acquistabili al prezzo di 54.52 euro (spedizione inclusa) utilizzando il codice coupon GBMITWAIR2 e seguendo questo LINK.

Si tratta di uno sconto reale di oltre 25 euro, ovvero il 30% del prezzo di vendita ufficiale in Italia.

Il codice coupon va applicato nella sezione check-out del sito Gearbest Italia, ovvero la pagina prima del pagamento come da esempio (per PC Desktop):

Nella versione Mobile (pagina Checkout se vi siete registrati sul sito, o guest senza registrazione dopo aver inserito i dati personali), dovete spuntare la sezione inserisci Coupon e inserire i codici per ottenere lo sconto prima di procedere al pagamento.

Come sempre ricordiamo che i codici coupon sono a numero e tempo limitato: chi prima li utilizza meglio alloggia (attenzione:il prezzo potrebbe variare nel corso del tempo).

Garanzia, spedizione qualche dettaglio in più

L’auricolare è venduto tramite il sito Gearbest Italia con spedizione Italy linea prioritaria (da selezionare) che consegna il bene in 10-18 giorni lavorativi tramite corriere e senza farvi pagare la dogana (Spedizione da HK-CINA).

Le spedizioni partiranno dal 30-31 marzo 2020 (controllate sempre le date!)

Gearbest Italia garantisce tutti i dispositivi con 2 anni di garanzia Europa, ovvero in caso di guasto il dispositivo non va rispedito in Cina per l’assistenza ma presso un centro assistenza in Europa (Spagna-Francia di solito): questo vi fa risparmiare tantissimo tempo.

Quali sono le principali caratteristiche degli auricolari Mi True Wireless Earphones 2 (AIR 2 TWS)?

Questi auricolari wireless godono di un suono migliore rispetto alla generazione precedente grazie a driver audio da 14,2 mm.

Godono della connettività Bluetooth 5.0 che migliora il segnale e riduce il consumo energetico.

Supportano l’audio Hi-Res LDHC e il doppio microfono per la cancellazione del rumore.

Si abbinano con tutti gli smartphone (android e Apple), mentre l’accoppiamento è praticamente istantaneo con i tutti telefoni Xiaomi MIUI.

Grazie poi ai sensori ottici in-ear, appena vengono tolti la musica che sta suonando automaticamente si mette in pausa.

Gli auricolari supportano anche i controlli con gesti per la riproduzione di musica, l’interazione con le chiamate e l’assistente vocale (Google e Siri supportati).

Questi Mi True Wireless Earphone 2 (AIR 2 TWS) garantiscono 4 ore di autonomia per singola ricarica, ma grazie alla custodia con batteria integrata l’utente può godere fino a 14 ore d’autonomia complessiva grazie a successive ricariche.

La ricarica della custodia risulta essere piuttosto veloce, circa 1 ora, grazie alla presenza della porta Usb Type C.