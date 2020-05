Xiaomi MI TV 4S e 4A con Android TV ufficiali in Italia: prezzo e caratteristiche

Ufficializzate per il mercato italiano le nuove Smart TV Xiaomi Mi TV 4S e 4A che utilizzano come sistema operativo Android TV 9: prezzo e caratteristiche principali.

Oggi Xiaomi ha presentato i nuovi smartphone della serie Redmi Note 9, ma oltre a questo ha annunciato anche la commercializzazione (a giugno 2020) delle sue Smart TV con sistema operativo Android.

Stiamo parlando delle Xiaomi MI TV 4S (da 43 a 65 pollici di diagonale) e della MI TV A4 da 32 pollici di diagonale.

Xiaomi Mi TV 4S e 4A con Android TV 9.0 sono ufficiali in Italia: le principali caratteristiche e il prezzo di vendita

Xiaomi Mi TV 4S 65: caratteristiche principali e prezzo

La televisione più tecnologia è sicuramente la MI TV 4S 65 che offre una diagonale da 65 pollici con risoluzione nativa ULTRA HD 4K 3840 x 2160 a 60Hz.

Il panello supporta la tecnologia HDR+ a 10 bit con WGC, ha un angolo di visuale di 178 gradi, e una risposta tipica da 9ms.

Sono presenti 3 porte hdmi, una presa LAN, il supporto al WIFI AC dual band, il Bluetooth 4.2, 3 porte usb 2.0, un uscita audio-video, una scheda C+, un uscita ottica, e sintonizzatore digitale e satellitare di ultima generazione (per gli standard dal 2022 in Italia).

Come sistema operativo troviamo Android TV 9.0 sfruttato da un processore Quad-Core Cortex A55 con GPU Mali 470MP3 che supporta tutti i più recenti codecs audio e video (H265 10 bit, MPEG 1/2/4, VP8/VP9, H.264, DOLBY AUDIO, DTS eccetera).

Al chipset vengono affiancati 2GB di ram e 16GB di memoria interna, sui quali si potranno installare applicazioni di streaming on demand come Netflix, Amazon Video, Dazn eccetera).

L’audio è composto da due altoparlanti stereo per un totale da 20 W con supporto al Dolby™ + DTS-HD®.

La Xiaomi MI TV 4S da 65 pollici ha un prezzo di listino in Italia di 699,90 euro.

Mi TV 4S 55 : dettagli e prezzo di listino in Italia

Un gradino sotto alla versione da 65 pollici, troviamo la MI TV 4S da 55 pollici che ha qualche piccolo dettaglio hardware inferiore.

Il pannello rimane sempre un unità Ultra HD 4K HDR ma non c’è la presenza della tecnologia HDR+ a 10 bit con WGC.

Cambia pure il processore interno, che adesso è un Quad Core con CPU Cortex A53 (non Cortex A55) e la solita GPU Mali 470 MP3.

Al processore Quad core vengono affiancati sempre 2GB di ram, ma la memoria interna passa da 16GB (4S 65 pollici) a 8GB.

Supportate tutte le applicazioni on demand come Netflix, Amazon Video, Dazn eccetera.

Supporto a tutti i codecs audio e video più recenti (H265 10 bit eccetera), al digitale terrestre e satellitare di ultima generazione.

Rimangono gli stessi altoparlanti stereo con una potenza massima di 20W (2x10W).

La connettività, Wifi, Bluetooth, porte usb, presa ottica, audio-video eccetera, sono identiche al modello da 65 pollici.

La Xiaomi Mi TV 4S da 55 pollici viene venduta ad un prezzo di listino in Italia pari a 499,90 euro.

Versione da 43 pollici della MI TV 4S

La Xiaomi Mi TV 4S da 43 pollici è identica in tutto e per tutto alla versione da 55 pollici: ha solo il pannello più piccolo e la potenza degli altoparlanti stereo scende a 16W (2x8W)

Restando invariate le caratteristiche principali, la Mi TV 4S da 43 pollici ha un prezzo di listino in Italia pari a 399,90 euro.

Infine la Xiaomi Mi TV 4A da 32 pollici: la più economica

Chi ha un buget di spesa più basso, e vuole acquistare una TV più da camera/cucina e non da salotto, potrà scegliere la MI TV 4A da 32 pollici.

Lato hardware troviamo un pannello LED da 32 pollici con risoluzione HD 1366 x 768 pixel e angolo di visuale a 178 gradi.

Come connettività ci sono 2 porte usb 2.0, 3 porte hdmi, una porta LAN, il Wifi dual band, il Bluetooth 4.2, una porta C+, supporto al digitale terrestre di ultima generazione.

Il sistema operativo Android TV 9.0 funziona con il chipset Quad-core Cortex A53 e GPU Mali 470 Mp3, abbinato a 1.5GB di ram e 8GB di memoria interna.

Supporto a tutte le applicazioni di streaming on demand come Netflix, Amazon Video, Dazn eccetera, e ai codec audio e video di ultima generazione.

La TV monta degli altoparlanti stereo con una potenza massima di 10W (2x5W).

Questa Xiaomi Mi TV 4A da 32 pollici di diagonale ha un prezzo di listino in Italia di 199,90 euro.