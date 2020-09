Xiaomi Mi TV 8K con tecnologia Mini LED e modem 5G integrato a settembre

In arrivo entro la fine di settembre 2020 una nuova Xiaomi TV con probabile sistema operativo Android, risoluzione 8K con tecnologia Mini LED e modem 5G integrato.

I più attenti sapranno già che Xiaomi commercializza già le sue Smart TV 4K con tecnologia LED e risoluzione massima di 65 pollici anche in Italia da qualche settimana.

L’azienda cinese ha poi annunciato una nuova televisione dedicata al suo anniversario la Mi TV Master Series Extreme Commemorative Edition, che viene commercializzata a livello internazionale con nome di Mi TV Lux.

Si tratta di una televisione con schermo da 65 pollici OLED risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Di questa serie esiste pure una versione con schermo trasparente da 55 pollici che prende il nome di Mi TV Lux Transparent Edition.

Xiaomi MI TV 8K in arrivo a fine settembre 2020: ecco i primi dettagli conosciuti

Dopo questa premessa, oggi Xiaomi ha ufficializzato che in data 28 settembre 2020 sarà presentata in Cina una nuova Smart TV con risoluzione nativa 8K.

La televisione avrà un pannello ancora non specificato (si parla di 82 pollici) con risoluzione nativa 7680 x 4320 pixel e utilizzerà la nuovissima tecnologia Mini LED proprietaria di LG.

Infatti sarà proprio LG a fornire il pannello principale all’azienda cinese.

Ma per differenziare ulteriormente il prodotto, la nuova Xiaomi MI TV 8K integrerà pure un modem 5G, quindi la televisione si potrà connettere online con la più recente tecnologia disponibile.

Il 5G sarà fondamentale per garantire prestazioni di banda in download e tempi di risposta bassi per la visione di contenuti on demand di ultima generazione in 8K.

Per adesso non sappiamo il resto delle caratteristiche, ma pensiamo vivamente che questa televisione utilizzerà come sistema operativo Android TV.

Il prezzo è sconosciuto, ma essendo una TV all’avanguardia aspettiamoci prezzi non per tutte le tasche.

Fonte: Via