Xiaomi Mi TV con Display OLED a 120Hz debutto previsto il 2 luglio 2020

Saranno annunciate le nuove Xiaomi Mi TV che utilizzeranno display OLED con frequenza di aggiornamento a 120Hz in data 2 lugli0 2020: i dettagli.

Sappiamo che Xiaomi ha debuttato in Europa/Italia con le proprie TV da qualche settimana.

Si tratta di televisioni con pannelli LED con risoluzione Ultra HD e supporto Hdr10 a 10 bit per il modello di punta, Hdr standard per i modelli medi e infine risoluzione HD (senza Hdr) per il modello base.

La grandezza dei pannelli parte dai 32 pollici e arriva al massimo a 65 pollici.

Come sistema operativo le Mi TV utilizzano Android TV 9.0 con supporto a chromecast e alle applicazioni di streaming on demand come Netflix, Amazon Video eccetera.

Xiaomi MI TV con display OLED e frequenza di aggiornamento a 120 Hz: debutto a luglio

Sta di fatto oggi abbiamo la certezza che Xiaomi in data 2 luglio 2020 presenterà una nuova gamma di smart tv che utilizzeranno pannelli con tecnologia OLED e frequenza dia aggiornamento a 120Hz.

Queste TV supporteranno nativamente anche l’audio Dolby Atmos.

Sfortunatamente non ci sono dettagli tecnici approfonditi su questi nuovi modelli di fascia top di gamma, non sappiamo la grandezza e l’hardware utilizzato.

L’unica cosa certa è che Xiaomi tenterà di dare fastidio a Samsung, LG e Sony nella fascia dei televisori più costosi.