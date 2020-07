Xiaomi Mi TV Master ufficiale con pannello OLED a 120hz: il prezzo

Ufficializzata in Cina la nuova gamma Xiaomi Mi TV Master che hanno come caratteristica principale pannelli con tecnologia OLED e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Come preannunciato da qualche giorno, oggi Xiaomi in Cina ha presentato di fatto il suo primo televisore con tecnologia OLED che sarà destinato alla fascia “enthusiast” del mercato.

Xiaomi Mi TV Master da 65 pollici ufficiale: le principali caratteristiche

Pannello

La nuova serie Xiaomi Mi TV Master si presenta al momento con un unico pannello ULTRA HD 4K da 65 pollici di diagonale, tecnologia OLED e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Xiaomi ha dichiarato che il pannello ha un tempo di risposta di appena 1 ms (adatto anche al Gaming quindi) e una copertura dello spazio colore DCI-P3 pari al 98,5%.

La calibrazione del colore secondo lo standard DeltaE è abbastanza basso, pari a 1.5 (la soglia critica è pari a 3).

Il pannello supporta ovviamente la tecnologia HDR10, HDR10+ e il DolbyVision, quindi quasi tutti i più recenti standard visivi (manca l’HLG).

L’azienda cinese ha dichiarato che il suo Mi TV Master da 65 pollici ha una luminosità massima pari a 1.000 cd/m2 – nit, valore riferito alla misura del bianco su una schermata che copre il 3% del pannello.

La frequenza di aggiornamento pari a 120Hz viene ottimizzata grazie alla tecnologia MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) e all’intelligenza artificiale AI Master Engine per una qualità visiva migliore.

Processore, memoria

All’interno della TV, Xiaomi ha inserito un processore MediaTek MTK9650 Quad-Core con architettura Cortex A73 abbinata ad una GPU Mali-G51 MC1.

Per funzionare al meglio il chipset è affiancato da 3GB di ram e 32GB di memoria interna dove potrete installare tutte le applicazioni Android.

Audio

Lato audio, la TV offre la bellezza di 9 altoparlanti integrati che compongono una configurazione 2.1.2, con un Subwoofer che raggiunge pure le frequenze più basse a 50hz.

Interessante pure la soluzione di adottare due altoparlanti rivolti perso l’alto per l’espansione del suono e sfruttare la tecnologia Dolby Atmos.

La potenza massima erogata dall’impianto audio della Xiaomi Mi TV Master da 65 pollici è pari a 65 W.

Connettività

Presente ovviamente un telecomando che sfrutta la tecnologia Bluetooth, ha un chipset NFC e il microfono (per i comandi vocali).

Come presa HDMI troviamo il pieno supporto alla versione 2.1 che supporta tecnologie come eARC (enhanced Audio Return Channel), VRR (Variable Refresh Rate) e ALLM (Auto Low Latency Mode).

Design

Lato design la Mi TV Master da 65 pollici presenta cornici sottili intorno al pannello e come base troviamo materiale in vetro per un effetto premium.

Al centro, lungo il bordo inferiore della TV, è stata piazzata poi una striscia a LED RGB per effetti di luce.

Prezzo e disponibilità

Trattandosi di una TV destinata agli utenti più esigenti, anche il prezzo non è da poco: in Cina infatti avrà un prezzo di listino di 12.999 Yuan che al cambio attuale sono circa 1600 euro.

Non ci sono ancora informazioni su un eventuale commercializzazione a livello internazionale e quindi anche in Europa/Italia.

Fonte: Notizia ufficiale Xiaomi (in cinese)