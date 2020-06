Xiaomi Mi TV Stick è ufficiale: i dettagli della sua prima chiavetta Android

Ufficializzate oggi le prime chiavette Android di Xiaomi: le MI TV Stick saranno disponibile sul mercato in due versioni, una per contenuti HD e una per i 4K.

Se ne sentiva già l’odore nell’aria da un paio di settimane, grazie alcuni primi rivenditori cinesi che di fatto ne avevano svelato l’esistenza.

Xiaomi MI Tv Stick ufficiale: le principali caratteristiche hardware

Oggi è stata ufficializzata di fatto la Xiaomi Mi TV Stick, la prima chiavetta con sistema operativo Android dell’azienda cinese.

In realtà la Mi TV Stick esce in due versione: una dedicata ai contenuti limitati alla risoluzione nativa massima FHD, e una dedicata per i contenuti che arrivano al 4K Ultra HD.

Le chiavette si collegano alla TV tramite una classica porta Hdmi (supportato fino al 2.0a) e vengono alimentate da un caricabatteria con presa da parete tramite una porta usb.

Oltre a questo lato connettività troviamo il Bluetooth 4.2, il Wifi AC Dual band: il bluetooth viene utilizzato per collegare il telecomandino abbinato che funge anche da microfono per richiamare i comandi dell’assistente vocale Google.

L’audio supporta nativamente il formato Dolby Audio e DTS Sorround.

Queste sono di fatto le caratteristiche hardware che accomunano sia la versione dedicata al FHD sia quella per il 4K Ultra HD.

La versione 4K della Mi TV Stick lato processore e memoria ha queste caratteristiche:

Processore: Quad-Core Amlogic S905 Y2 Cortex-A53

GPU ARM Mali-G31 MP2

2 GB di memoria RAM

8GB di memoria interna eMMC

La variante FHD ha invece alcune limitazioni rispetto al modello 4K, dato che utilizza:

Processore: Quad-Core Cortex-A53 fino a 2.0 GHz

GPU ARM Mali-450

1 GB di memoria RAM DDR3

8GB di memoria interna eMMC

Di fatto il fattore più importante che fa la differenza nell’accelerazione dei contenuti multimediale in 4K la fa la GPU più potente, e un quantitativo ram più elevato.

Per quanto riguarda il software su entrambe le chiavette è presente Android TV 9.0 che supporta nativamente servizi di streaming on demand come Netflix, Amazon, eccetera.

Someone has already unboxed the Mi TV Stick way ahead of its official launch 😀#MiTVStick

via- https://t.co/2lq0VC8hVQ pic.twitter.com/naZ5PiacOc — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) June 21, 2020

Al momento la Xiaomi Mi TV Stick FHD è disponibile in prevendita su Ali-express al prezzo (pensiamo piuttosto gonfiato) di 60 euro per la versione Globale e presa elettrica Eu.

L’android Stick sarà disponibile alla consegna a partire dalla seconda metà di luglio 2020.

Vedremo se nei prossimi giorni avremo un quadro più esatto sull’effettivo prezzo di vendita del prodotto anche per la versione dedicata al 4K.