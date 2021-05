Xiaomi MI TV Stick prezzo 27 euro spedita da Italia con Coupon: per la serie A Dazn 2021-2023

In offerta coupon la Xiaomi Mi TV Stick 2K con sistema operativo Android TV 9.0 al prezzo di soli 27 euro spedita da Italia: per la serie A su Dazn 2021-2023.

Se cercate una chiavetta estremamente portatile che vi garantisce la possibilità di trasformare un qualsiasi monitor TV o una televisione in un dispositivo Android, allora la Xiaomi MI TV Stick fa al caso vostro.

La chiavetta ha un prezzo di vendita ufficiale in Italia, il Mi Store, di 49,99 euro.

Xiaomi MI TV Stick 2K in offerta coupon con prezzo a 27.44 euro spedizione da Italia (inclusa): i dettagli

Aggiornamento del 16 maggio 2021: aggiornato il prezzo di vendita con nuova promo di metà maggio 2021

Se volete risparmiare potete acquistare la Xiaomi MI TV Stick 2K con 1GB di ram e 8GB di memoria interna al prezzo di 27,44 euro (spedizione da Italia inclusa) utilizzando il codice coupon PIT10PERTE e seguendo questo LINK https://ebay.us/Bz0qQD.

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Ebay Italia prima dell’effettivo pagamento come da esempio (attenzione il prezzo potrebbe non essere aggiornato nell’immagine):

Attenzione: il codice coupon si può applicare 10 volte per utente, e dovete pagare tramite Paypal o carta di credito/debito.

Dettagli spedizione, garanzia, e caratteristiche principali Xiaomi MI TV Stick

Il prodotto viene spedito da magazzino Italia con consegna tramite corriere in 3-4 giorni lavorativi (compresa la preparazione dell’ordine); controllate sempre le date!

Attenzione il prodotto gode di 2 anni di garanzia Europa da parte di Xiaomi, non Italia dato che il rivenditore è cinese ma con magazzino in Italia (il rivenditore ha anche partita IVA Italiana per la fattura).

Nella scatola troverete la Mi TV Stick con porta HDMI, il telecomando con il supporto ai comandi vocali per l’assistente Google, il cavetto usb da collegare all’alimentatore con presa Europa, o ad una presa Usb della TV da al meno 1A.

Caratteristiche principali della Xiaomi MI TV Stick:

Dimensioni compatte pari a 92,4 x 30,2 x 15,2 mm e un peso complessivo di 28,5 grammi;

Processore Octa Core (Cortex A53) con GPU Mali 450;

1GB di ram e 8GB di memoria interna;

Riproduzione video FHD 1080p con supporto completo ai codecs VP9-10, H.265, H.264, VC-1, MPEG1/2/4, Real8/9/10;

Formato video: RM, MOV, VOB, AVI, MKV, TS, MP4;

Decoder audio: DOLBY, DTS;

Formato audio: MP3, AAC, FLAC, OGG;

Decoder immagine: JPG, BMP, GIF, PNG;

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz dual band;

Bluetooth 4.2;

Sistema operativo Android TV 9.0, con supporto pieno alle applicazioni on demand come Netflix, Amazon Prime Video, Dazn, Disney Plus etc, o gratuite come Youtube, Twitch eccetera.