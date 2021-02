Xiaomi MI Watch aggiornamento metà febbraio: Alexa in Italiano

Xiaomi MI Watch sta ricevendo un nuovo aggiornamento firmware a metà febbraio 2021: tra le principali novità troviamo il supporta alla lingua italiana per Alexa.

Se possedete lo Smartwatch di ultima generazione di Xiaomi, il MI Watch, è tempo di aggiornamenti.

Xiaomi MI Watch si aggiorna: introdotto il supporto alla lingua italiana per Alexa

Infatti l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare il nuovo aggiornamento firmware seriale versione 1.2.52 per la versione Globale, ovvero quella venduta anche nel mercato italiano.

L’aggiornamento in questione è incentivato ad introdurre alcune nuove funzionalità e ottimizzare quelle già esistenti.

Questo è il change-log ufficiale:

Nuove funzionalità e miglioramenti:

Amazon Alexa (non disponibile in tutte le regioni).

Funzionalità sperimentale per controllare il pulsante di scatto della fotocamera del telefono dall’orologio.

Due nuovi quadranti in standby

Ottimizzazione:

Riattiva l’orologio più velocemente.

Opzione per attivare e disattiva la Pausa automatica in Allenamento sull’orologio.

Risolti bug noti.

Come potete leggere voi stessi da oggi si potrà utilizzare Alexa direttamente in italiano per controllare i vari dispositivi intelligenti che avete a disposizione nella vostra casa, fare ricerche sul web tramite domande, impartire classici comandi allo smartwatch.

Sono stati poi aggiunti due quadranti e infine è possibile controllare gli scatti fotografici dello smartphone direttamente dallo smartwatch.

Se non conoscete lo Xiaomi Mi Watch, queste sono le sue principali caratteristiche hardware e il prezzo di vendita in Italia.

