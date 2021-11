Xiaomi Mi Watch Lite prezzo a 39 euro (offerta coupon Single Day 11.11) da Europa

In offerta lo smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite che viene proposto al prezzo di 39 euro spedizione da Europa inclusa con coupon Single Day 11.11: ecco i dettagli.

Ufficializzato in Cina il 10 dicembre 2020, è tornato disponibile in offerta la versione Globale (lingua italiana inclusa) dello Xiaomi Mi Watch Lite.

Se non conoscete il Mi Watch Lite queste sono le principali caratteristiche, mentre il suo prezzo di listino in Italia (Xiaomi Mi Store) è pari a 69,99 euro (salvo promo).

Xiaomi Mi Watch Lite Globale in offerta con coupon Single Day 11.11: prezzo a 39 euro spedito da Europa

Aggiornamento 12 novembre 2021: tornata nuovamente disponibile un’offerta a prezzo interessante sullo store ufficiale di Gshopper (anche rivenditore Ebay e Amazon di vecchia data)

Lo Xiaomi Mi Watch Lite Globale è proposto al prezzo di 39 euro (spedizione da Germania inclusa) nel colore nero o blu utilizzando il codice coupon 0F99050712 e seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Gshopper, quella prima del pagamento, come da esempio per PC Desktop (attenzione prezzi e coupon nell’immagine potrebbero non essere aggiornati):

Dettagli su spedizioni, cosa vuol dire dispositivo Globale, la garanzia

La consegna da magazzino Germania per il colore nero e blu avviene 2-6 giorni lavorativi (compresa la preparazione del pacco) dal momento del pagamento.

Il dispositivo è globale, ovvero supporta a livello software diverse lingue tra cui è compresa l’italiano, e l’applicazione è già disponibile sul Google Play Store (Xiaomi Wear) e sull’Apple App Store (Xiaomi Wear Lite).

Sono supportati smartphone con sistema operativo Android 5.0 Lollipop e successivi, iPhone con iOS 10 e successivi.

Il dispositivo gode di 1 anno di garanzia ufficiale da parte del rivenditore.

Xiaomi Mi Watch Lite un riassunto delle principali caratteristiche hardware e funzionalità

display TFT da 1.4 pollici di diagonale con risoluzione 320 x 320 pixel (323 PPI);

120 diversi quadranti personalizzabili;

sensore di luminosità automatica;

contapassi;

11 modalità sportive supportate: corsa all’aperto, ciclismo (all’aperto o indoor), tapis roulant, nuoto, freestyle, cricket, trekking, corsa, camminata e altro;

monitoraggio del sonno, il monitoraggio della frequenza cardiaca, delle calorie e la respirazione guidata;

visualizzazione delle chiamate in arrivo, gli sms, le notifiche delle applicazioni, controllare la musica, il meteo;

dimensioni pari a 41 x 35 x 10,9 mm per un peso di 35 grammi;

resistente all’acqua fino a cinque atmosfere;

GPS che supporta pure l’A-GPS e Glonass;

Barometro;

Bluetooth 5.0;

Batteria interna da 230 mAh che permette un autonomia media (utilizzo normale) fino a 9 giorni; 10h di utilizzo continuato con GPS attivo;

Tempo di ricarica da zero a cento in circa 2 ore.