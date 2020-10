Xiaomi MI Watch ufficiale in Europa: prezzo e caratteristiche

Ufficializzato anche in Europa il nuovo smart-watch Xiaomi Mi Watch con il suo sistema operativo proprietario, display Amoled circolare: prezzo e altre caratteristiche.

Nella giornata di ieri Xiaomi ha presentato i tre nuovi smartphone 5G della serie MI 10T: il MI 10T Pro, il MI 10T e infine il più economico Mi 10T Lite.

Ma le novità non sono finite qua: infatti arriva in Europa (anche in Italia) il nuovo smart-watch Xiaomi MI Watch con interessanti caratteristiche tecniche considerato il prezzo di vendita.

Xiaomi MI Watch ufficiale in Europa/Italia: principali caratteristiche e prezzo di vendita

Infatti questo Xiaom Mi Watch monta un display AMOLED circolare da 1.39 pollici di diametro con risoluzione nativa 454 x 454 pixel.

Il display ha una buona luminosità, fino a 450 nits, ed è protetto da Gorilla Glass 3.

Le dimensioni sono pari a 45,9×53,35×11,8mm per un peso complessivo di soli 32 grammi.

Essendo uno smart-watch dedicato al fitness è certificato per resistere all’acqua ad una profondità di 5 atmosfere.

Al suo interno integra un GPS, quindi può funzionare in autonomia (non deve essere collegato ad uno smartphone) quando si effettuano attività all’aperto (corsa).

E’ presente pure il cardio-frequenzimetro, il sensore per il monitoraggio SpO2 (saturazione di ossigeno nel sangue), l’accelerometro a 3 assi, il sensore geomagnetico, della pressione dell’aria e della luce ambientale.

Tutti questi sensori aiutano lo Xiaomi MI Watch a monitorare e ottenere dati su 117 modalità di esercizio differenti.

Tra le altre funzioni va ricordato l’integrazione con l’assistente vocale Alexa, la modalità di scatto da remoto, il monitoraggio del sonno.

La connettività con il proprio smartphone avviene tramite bluetooth 5.0, mentre l’autonomia è garantita da una batteria interna da 420 mAh.

Secondo Xiaomi lo smartwatch è in grado di funzionare per 16 giorni consecutivi con un utilizzo normale-medio.

La ricarica della batteria non è particolarmente lunga: richiede circa 2 ore da zero a cento.

Lo Xiaomi Mi Watch dovrebbe debuttare in Europa (Italia compresa) ad un prezzo di vendita di 99 euro; al momento non è ancora conosciuta al disponibilità nel nostro paese.