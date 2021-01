Xiaomi MIUI 12.5: la nuova lista di gennaio comprende 27 smartphone aggiornabili

Ecco la lista aggiornata a gennaio 2021 degli smartphone Xiaomi e Redmi che riceveranno l’aggiornamento all’interfaccia personalizzata MIUI 12.5: i dettagli.

Giusto a fine dicembre 2020 con l’arrivo dei nuovi Xiaomi MI 11, l’azienda cinese ha presentato ufficialmente la nuova interfaccia personalizzata MIUI 12.5 basata al momento su Android 11.

Se non conoscete la MIUI 12.5 queste sono le sue principali novità.

A gennaio 2021 Xiaomi modifica la lista dei dispositivi (+6) che sono compatibili all’aggiornamento con la MIUI 12.5

Oltre ai dettagli sulla nuova interfaccia, Xiaomi aveva rilasciato una prima lista che conteneva 21 dispositivi che avrebbero partecipato ad una fase di beta testing in Cina con il nuovo software.

Oggi 15 gennaio 2021 l’azienda cinese ha aggiornato tale lista aggiungendo altri 6 dispositivi che otterranno, o nel caso dello Xiaomi MI 11 hanno già ottenuto, la MUI 12.5:

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Youth

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Explorer

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi CC9 (alias Xiaomi MI 9 Lite in Europa)

Xiaomi Mi CC9 Pro (alias Xiaomi Mi Note 10 in Europa)

Xiaomi CC9e

Xiaomi Redmi K30 Pro (alias Poco F2 Pro a livello globale)

Xiaomi Redmi K30 5G

Xiaomi Redmi K30S

Xiaomi Redmi K30 Racing

Xiaomi Redmi K30i 5G

Xiaomi Redmi K30

Xiaomi Redmi K20 Pro (alias Xiaomi MI 9T Pro in Europa)

Xiaomi Redmi K20 (alias Xiaomi MI 9T in Europa)

Xiaomi Redmi 10X 5G

Xiaomi Redmi 10X Pro

Xiaomi Redmi Note 9

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Tutti questi smartphone come già detto saranno prima aggiornati in Cina dato che non ci sono i servizi Google da ottimizzare, ma sfortunatamente non ci sono ancora le date precise.

Una volta che Xiaomi sarà pronta per le beta pubbliche della MIUI 12.5 Globale ve lo faremo sapere.

