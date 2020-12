Xiaomi MIUI 12.5 ufficiale: novità e smartphone aggiornabili (in Beta)

Ufficializzata oggi la MIUI 12.5 basata su Android 11 che debutterà sul mercato con il nuovo Xiaomi MI 11: ecco le novità principali e la lista dei primi smartphone aggiornabili (beta).

Xiaomi durante la presentazione del nuovo Xiaomi MI 11 ha anche svelato la nuova interfaccia MIUI 12.5 basata sul sistema operativo Android 11, ma dovrebbe arrivare anche su versioni precedenti.

Xiaomi MIUI 12.5 ufficiale in Cina: le principali novità e gli smartphone aggiornabili in Beta

Da sottolineare che la versione 12.5 non sarà un miglioramento marginale, ma come ha specificato Xiaomi comprende una serie di interessanti novità e ottimizzazioni.

L’azienda cinese ha specificato che la nuova MIUI 12.5 implementa una serie di miglioramenti dal punto di vista dell’estetica e del design visivo.

L’operatore Xiaomi adibito alla presentazione sul palco ha infatti affermato che la MIUI 12.5 ha gli stessi effetti di transazione dell’Apple iOS.

Inoltre viene specificato che con questa versione il numero di applicazioni di sistema è diminuito, e al momento la nuova MIUI risulta essere l’interfaccia con il minor numero di App rispetto ad Apple, Huawei, Oppo, Vivo e Meizu.

Questo metterebbe fine al Bloatware sugli smartphone Xiaomi: solo app per settaggi, camera e telefono oltre alle classiche app di Google.

L’ottimizzazione dell’interfaccia è basata su una completa riscrittura della struttura principale del software: questo si traduce in un utilizzo del 20% in meno di memoria di sistema, un risparmio energetico del 25% e un utilizzo di memoria ram per le app in background ridotto del 35%.

Nella MIUI 12.5 vengono introdotti nuovi sfondi dinamici che si adattano al tempo e al meteo dell’ambiente reale intorno agli utenti.

I nuovi wallpaper dinamici includono le immagini della quarta vetta (la più alta) del Sichuan in Cina.

Sono state aggiunte poi nuove personalizzazioni che riguardano i suoni: le notifiche arriveranno in quattro diverse tonalità, che vengono ispirate da vari luoghi intorno al mondo.

Infine da notare il nuovo sistema di gestione della privacy, ancora più avanzato, che consentirà di impedire alle applicazioni di accedere alla posizione, ai dati privati, all’accesso agli appunti e non salverà password o altre informazioni sensibili degli utenti.

Questo è di fatto il change-log ufficiale della nuova MIUI 12.5:

Sistema: la risposta ai gesti è ora istantanea. con una potenza di rendering 20 volte superiore, è stata ridotta la limitazione a ciò che puoi vedere sullo schermo. Novità: con le regolazioni personalizzate del modello del dispositivo, qualsiasi telefono diventa più veloce dopo l’aggiornamento. Ottimizzazione: MIUI è diventata più leggera, più veloce e migliora l’autonomia.

Animazioni di sistema: Novità: un nuovo framework di animazione rende il movimento più realistico. Novità: il nuovo design dell’interfaccia utente è incentrato sulla visualizzazione e rende più realistica la tua interazione con il dispositivo.

Suoni di sistema: Nature mix è un nuovo modo entusiasmante di creare il proprio sistema audio di notifica. Novità: centinaia di suoni di sistema che rappresentano gli animali di tutto il mondo. Novità: suoni del sistema in stereo.

Super sfondi: aggiunto il super wallpaper del Monte Siguniang.

Protezione della privacy: Novità: ora puoi vedere quali app accedono agli appunti e controllarne l’accesso. l’utilizzo della posizione approssimativa aggiunto alla protezione della privacy. ora puoi gestire le autorizzazioni sensibili e il comportamento delle app correlate in modo indipendente. ora viene monitorato anche il comportamento delle pagine Web, il che consente di bloccare le azioni indesiderate e dannose. sta a te decidere chi e quando può tenere traccia del tuo comportamento online. Novità: tutte le app ora vengono fornite con una dichiarazione di sicurezza di GetApps. aggiunto uno scanner del rischio per la privacy. Novità: controlla quali app accedono ed eliminano elementi dalla tua Galleria. aggiunta una panoramica completa di tutte le autorizzazioni sensibili. Novità: riceverai una notifica ogni volta che vengono utilizzate autorizzazioni ad alto rischio e sarai in grado di bloccare le azioni corrispondenti. Ottimizzazione: una nuova pagina di protezione della privacy.

Appunti: Novità: componi mappe mentali con strutture complesse. nuovi strumenti per disegnare. tieni premuto uno schizzo per regolare automaticamente i tratti. una scorciatoia gestuale adesso ti consente di creare note, attività ed estratti ovunque. Novità: gli estratti salvano testi, URL e immagini in Note con pochi semplici tocchi. Novità: i layout Dynamix portano la tipografia in Notes a un nuovo livello. Note completamente nuove.

MIUI +: Puoi combinare il telefono e il computer in un’unica postazione di lavoro. Puoi visualizzare le notifiche MIUI e aprire le app del telefono sul tuo computer. Le app dal telefono possono essere trasferite al computer. Gli elementi copiati su un telefono ora possono essere incollati sul computer e viceversa. Le foto e gli screenshot da un dispositivo mobile possono essere utilizzati immediatamente su un computer. Le pagine Web possono essere trasferite senza problemi da un dispositivo a un altro. Puoi trasferire file sul tuo dispositivo mobile utilizzando il pannello “MIUI +” del tuo computer. Nuovo “File Manager” e “Note” per computer.

Finestre mobili: Novità: la messaggistica istantanea ora supporta le finestre mobili. le finestre mobili possono essere rapidamente sostituite con versioni a schermo intero delle app. le flashcard delle app mostrano le informazioni chiave quando le app vengono visualizzate come finestre mobili. Ulteriori informazioni sulle nuove funzioni in “Funzioni speciali” /

Xiaomi Salute: Novità: ora puoi misurare la tua frequenza cardiaca utilizzando la fotocamera. Novità: inizia a registrare manualmente gli allenamenti della corsa, camminata e ciclismo e poi goditi molte lezioni di allenamento online. Ottimizzazione: il riconoscimento automatico dell’allenamento è ora molto più preciso.

Home Screen: Novità: animazione “Ripples” per il download di app. Novità: animazione “Burst” per la disinstallazione delle app. nuovo design per le cartelle delle app. layout verticale per i Recenti.

Casting: Novità: le proporzioni vengono regolate automaticamente sul monitor esterno durante la trasmissione. Novità: l’audio dell’app che viene trasmesso in una finestra mobile è separato dall’altro audio.

Xiaomi Cloud: Novità: il gestore delle password ti consente di memorizzare le password nel cloud. puoi condividere la posizione del dispositivo con altre persone nel tuo gruppo di condivisione familiare. le informazioni sulla posizione possono essere registrate automaticamente prima che il dispositivo si spenga. Novità: converti immagini in PDF.

Servizi Mi Carrier: Novità: ora puoi gestire più schede SIM.

IME: Novità: un modo più comodo per spostare un cursore utilizzando la barra di scorrimento. i pulsanti funzione supportano il passaggio tra le lingue e le tastiere. è possibile tenere premuti i pulsanti funzione per accedere a più funzioni. Novità: temi personalizzati per tastiere.

Temi: Novità: opzioni di regolazione della grandezza dei caratteri per caratteri di terze parti. Ottimizzazione: funzionalità di personalizzazione per sfondi di sistema, animazioni e suoni.

Browser: Novità: personalizzazione dello sfondo nella modalità Lite. Ottimizzazione: modalità di navigazione in incognito ridisegnata. Ottimizzazione: le pagine si caricano molto più velocemente ora.

Mi Famiglia: Novità: ora puoi gestire più schede SIM. Ottimizzazione: centro di controllo del dispositivo rinnovato.

Ricerca: Ottimizzazione: i risultati della ricerca locale vengono ora ordinati automaticamente. Ottimizzazione: design completamente nuovo.



Questi sono gli smartphone Xiaomi MI e Redmi aggiornabili (beta) alla MIUI 12.5 in Cina:

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Pro 5G

Redmi K30i 5Gv

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Ultra

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi CC9e

Xiaomi Mi CC9 Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro 5G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Per la lista dei dispositivi Xiaomi MI e Redmi venduti in Europa bisognerà aspettare ancora alcuni giorni o un paio di settimane per il comunicato ufficiale.