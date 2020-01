Xiaomi MIUI 12 c’è la data dell’annuncio: arriva nel terzo trimestre 2020

Xiaomi MIUI 12 confermata: l’azienda cinese svela il periodo di riferimento di quando sarà ufficialmente rilasciata durante il 2020.

Oggi Xiaomi ha deciso di svelare al mondo intero che nel corso del 2020 rilascerà la sua nuova interfaccia personalizzata basata sul sistema operativo Android.

Xiaomi MIUI 12 è stata confermata: ecco i dettagli che al momento conosciamo

La MIUI 12, l’interfaccia che seguirà l’attuale MIUI 11, dovrebbe arrivare infatti sui dispositivi venduti in Cina a partire dal terzo trimestre 2020.

Al momento non c’è ancora una data specifica, ma possiamo immaginare considerato che la MIUI 11 è arrivata a settembre 2019, che la MIUI 12 arriverà più o meno nello stesso periodo temporale nel 2020.

Per la versione Globale della MIUI 12 bisognerà aspettare un po’ di più: sulla carta i tempi di attesa dovrebbero aggirarsi intorno ad un mese.

L’interfaccia MIUI 11, per chi non lo sapesse ancora, ha apportato tante novità rispetto alla MIUI 10 (le più interessanti):

La modalità scura a livello di sistema operativo (con o senza Android 10);

L’always on display migliorato;

Nuovi font ufficiali per il sistema operativo;

Nuove animazioni, sfondi e temi;

Nuove applicazioni native di Xiaomi, tra le quali in evidenzia Mi Go Travel suite per chi viaggia molto (acquisto, prenotazioni biglietti eccetera).

Non sappiamo se anche la MIUI 12 apporterà grandi cambiamenti o tante nuove funzionalità come è successo con la MIUI 11; bisognerà aspettare ancora qualche settimana per avere nuovi dettagli tramite rumors dalla Cina.