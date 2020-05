Xiaomi MIUI 12 Globale c’è la data del lancio ufficiale!

Xiaomi tramite il proprio account ufficiale in India ha svelato la data a partire dalla quale verrà rilasciata la versione MIUI 12 Globale: ecco i dettagli.

I più attenti si ricorderanno sicuramente che Xiaomi ha lanciato la versione cinese della MIUI 12 a fine aprile 2020, in un evento in cui sono stati mostrati pure nuovi smartphone.

Xiaomi MIUI 12 Globale: ecco la data dell’annuncio!

Oggi l’azienda cinese attraverso la propria divisione Indiana ha deciso di ufficializzare la data del rilascio della versione Globale della MIUI 12 basata su Android 10.

La data è stata svelata grazie ad un semplice enigma matematico.

Se l’avete risolto avrete capito che la MIUI 12 Globale inizierà il rilascio internazionale a partire dal 19 maggio 2020.

La data è un po’ in anticipo rispetto ai tempi previsti: infatti si prevedeva che la versione 12 globale sarebbe rilasciata ufficialmente solamente a partire dal mese di giugno 2020.

Ovviamente sarà un rilascio scaglionato nel tempo.

Infatti prima saranno serviti determinati paesi (in primis l’India) per permettere a Xiaomi di controllare più approfonditamente la presenza di bug non individuati in passato.

Sulla carta comunque l’aggiornamento alla versione 12 dell’interfaccia personalizzata di Xiaomi dovrebbe arrivare anche per i dispositivi venduti in Italia entro la fine di questo mese.

Quali sono gli smartphone compatibili? Quali sono le principali novità della nuova interfaccia? Ecco la lista dei dispositivi aggiornabili alla MIUI 12 e le principali novità.

Fonte: Via Twitter