Xiaomi MIUI 12 Globale è ufficiale: le novità e dispositivi che la riceveranno in Italia

Ufficializzata oggi la versione Globale della MIUI 12, l’interfaccia di Xiaomi basata su Android 10: le novità e i dispositivi che la riceveranno anche in Italia.

Da poche ore si è tenuto online un evento di presentazione nel quale Xiaomi ha ufficializzato al mondo intero la nuova versione Globale della MIUI 12.

Xiaomi MIUI 12 Globale è ufficiale: i dettagli da conoscere

La MIUI 12 è basata sul sistema operativo Android 10 e presenta novità che riguardano il design dell’interfaccia, la privacy, nuove funzionalità.

Design interfaccia

Dal punto di vista del design-interfaccia Xiaomi ha puntato a nuove animazioni con sfumature, e il sistema di rendering (Mi Render Engine) garantisce una fluidità migliore rispetto al passato.

Viene poi ottimizzato il MI Physics Engine che adesso renderizza l’animazione delle icone simulando una curva 3D.

Da sottolineare poi la presenza dei nuovi Wallpaper Live, chiamati Super Wallpaper che sono basati sulle immagini riprese dalla NASA.

Privacy

Per far si che gli smartphone Xiaomi rispettino maggiormente la tutela dei dati personali, la privacy, l’azienda cinese adesso fornisce più opzioni e controlli per l’utente.

Adesso il sistema operativo fornisce tutti i dettagli necessari su come le singole applicazioni utilizzano i permessi: localizzazione, contatti, cronologia delle chiamate, memorizzazione dati, microfono.

L’utente sarà in grado in qualsiasi momento di gestire queste autorizzazioni, disabilitando o abilitando il singolo permesso.

Vengono poi implementate le notifiche dei permessi che si visualizzeranno nella barra di stato: quest’ultime saranno evidenziate perché lampeggeranno quando il permesso è considerato sensibile alla privacy dell’utente.

In questo modo l’utente potrà intervenire velocemente e bloccare eventualmente il permesso dell’applicazione che lo sta richiedendo in background.

Altra interessante opzione è quella di abilitare i permessi solo quando l’utente utilizza attivamente l’applicazione: quest’ultimi saranno automaticamente disattivati se l’App va in background.

La privacy è stata migliorata anche nella funzione di condivisione immagini: l’utente potrà condividere l’immagine e decidere di rimuovere eventuali informazioni come posizione e metadati.

Funzionalità

Nella MIUI 12 Xiaomi ha implementato alcune funzionalità e ha migliorato quelle già esistenti.

Il multitasking è stato migliorato dato che l’utente può gestire più applicazioni contemporaneamente tramite un menù a finestre flottanti: le finestre si possono chiudere, spostare e ridimensionare.

La trasmissione dello schermo è stata ulteriormente ottimizzata e permette di trasmettere documenti, app, giochi, e video; è supportato in questo caso anche il multitasking ed è possibile trasmettere anche se il display dello smartphone è spento.

Migliorata la modalità ultra di risparmio energetico della batteria: se viene attivata tutte le applicazioni o funzioni che consumano più batteria vengono disattivate; continuano a funzionare solo le funzioni più importanti come chiamate, sms/messaggi e connettività rete.

Da non sottovalutare la modalità scura (Dark Mode) che con la MIUI 12 è stata ulteriormente migliorata: i colori scuri vengono adesso applicati agli sfondi e alle applicazioni (di sistema e di terzi); è possibile scegliere il livello di contrasto desiderato a seconda della luminosità ambientale.

Arriva l’App Drawer (il cassetto delle App): l’utente potrà decidere se attivare o meno questa funzionalità e inserire tutte le applicazioni nell’apposita sezione, mentre la home diventerà più semplice e meno caotica da gestire.

Quando arriverà la MIUI 12 sugli smartphone Xiaomi venduti anche in Italia?

I tempi di attesa della nuova interfaccia dell’azienda cinese non saranno particolarmente lunghi.

La distribuzione dei primi dispositivi inizierà a partire da fine giugno 2020 e comprenderà gli Xiaomi Mi 9, Mi 9T e Mi 9T PRo.

A seguire, non abbiamo ancora i riferimenti temporali, la MIUI 12 arriverà su tutti questi dispositivi:

Redmi Note 7, Note 7S, Note 7 Pro

Redmi Note 8, Note 8T, Note 8 Pro

Redmi 8, 8A, 8A Dual

Redmi Note 9, Note 9s, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max

Redmi 7, Redmi 7A

Redmi 6, 6A, 6 Pro, Note 6 Pro

Pocophone F1, POCO X2, POCO F2 Pro

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Lite, Mi 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9 SE, Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 Lite

Xiaomi Mi MIX 2, Mi MIX 2S, Mi MIX 3

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi MAX 3

Redmi Y2, S2, Y3

Redmi Note 5, Note 5 Pro

Vi faremo sapere quando avremo maggiori dettagli per i dispositivi più popolari venduti in Italia.