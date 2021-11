Xiaomi MIUI 13 arriverà entro la fine del 2021: le conferme ufficiali

Secondo recenti informazioni ufficiale la prossima versione MIUI 13 sarà annunciata da Xiaomi già entro la fine del 2021: ecco cosa sappiamo al momento.

Non molto tempo fa vi avevamo informato quando Xiaomi avrebbe iniziato a rilasciare la nuova versione MIUI 12.5 Enhanced, versione intermedia prima dell’arrivo della MIUI 13.

Xiaomi MIUI 13 in arrivo entro la fine del 2021: ecco da dove arriva la conferma ufficiale

Oggi abbiamo le prime conferme ufficiale che la versione 13 sarà annunciata entro la fine di quest’anno.

La notizia arriva direttamente dal fondatore di Xiaomi, Lei Jun.

Ovviamente ci sono elevate possibilità che la MIUI 13 verrà annunciata entro fine 2021 solo per i dispositivi commercializzati in Cina.

Per gli smartphone e i tablet venduti in Europa bisognerà aspettare qualche settimana in più.

Lei Jun ha affermato che la versione 13 proseguirà l’ottimo lavoro svolto con la MIUI 12.5 Enhanced ottimizzando le prestazioni e i consumi energetici.

Si fa riferimento ad esempio al nuovo Redmi Note 11 che grazie alla 12.5 Enhanced a parità di batteria ottiene risultati in termini d’autonomia superiori rispetto ai dispositivi precedenti.

Oltre alle ottimizzazioni, sulla versione numero 13 del software di Xiaomi ci si aspetta anche un rinnovamento del design dell’interfaccia.

Sulla carta la MIUI 13 arriverà sia sui dispositivi con Android 11 sia sui dispositivi che saranno aggiornati ad Android 12 o usciranno nativamente con quest’ultima versione del sistema operativo Android.

