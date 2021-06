Xiaomi MIUI 13 dietro l’angolo: arriva ad agosto con Mi Mix 4?

La prossima interfaccia MIUI 13 per sistema operativo Android potrebbe arrivare prima del previsto, con il lancio del prossimo MI Mix 4: ecco i dettagli.

Ci sono certezze che Xiaomi stia già lavorando celermente per il rilascio della prossima interfaccia MIUI 13 che secondo recenti informazioni dovrebbe debuttare ad agosto 2021.

Xiaomi MIUI 13 in arrivo ad agosto 2021? Le prime informazioni lo confermerebbero

L’informazione è stata divulgata direttamente da un responsabile di Xiaomi che stava evidenziando quali saranno i cambiamenti delle procedure di test aziendale (interno) del nuovo software.

Questo in poche parole ci fa capire che ormai l’azienda cinese sta già testando internamente la MIUI 13, e quest’ultima sarà rilasciata in forma di beta testing in agosto e sarà distribuita prima per i dispositivi venduti in Cina e poi per quelli globali.

Ovviamente i tempi di rilascio potrebbero variare e allungarsi in maniera anche consistente per i dispositivi commercializzati in Europa.

Sfortunatamente della MIUI 13 non si sa praticamente nulla.

Non si sa se arriverà direttamente con Android 12 o partirà prima con Android 11.

Al momento non sappiamo quali saranno le nuove funzionalità che l’azienda cinese introdurrà sui propri smartphone, e soprattutto quali smartphone potranno ricevere quest’aggiornamento in futuro.

Dato che Xiaomi sta pensando a breve di lanciare sul mercato il suo nuovo Mi Mix 4, è possibile (ma non certo) che la MIUI 13 possa essere svelata insieme a quest’ultimo dispositivo mobile.

Per adesso non ci resta che aspettare nuove informazioni in merito.

Fonte: Via Twitter