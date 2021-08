Xiaomi MIUI 13 non a breve: arriva prima la MIUI 12.5 Enhanced Edition

Xiaomi non ha annunciato ancora la MIUI 13 ma promette l’arrivo in tempi brevi della MIUI 12.5 Enhanced Edition: ecco di che cosa stiamo parlando.

Dopo la presentazione del nuovo smartphone Xiaomi Mi Mix 4, l’azienda cinese forse ha deluso qualche fan non presentando la prossima interfaccia MIUI 13.

Sembra infatti che la MIUI 13 non arriverà presto, perché l’azienda cinese ha deciso di ottimizzare ulteriormente la MIUI 12.x con l’uscita a breve della 12.5 Enhanced Edition.

Xiaomi MIUI 12.5 Enhanced Edition: ecco le principali novità in arrivo e gli smartphone aggiornabili a breve

Si tratta quindi di una versione migliorata che cerca di eliminare definitivamente tutte le piccole problematiche individuate dagli utenti e dai testers in questi ultimi mesi.

Stiamo parlando di una versione che dovrebbe risolvere oltre 160 problemi di sistema e 224 problemi individuati nelle app native di sistema: una pulizia generale!

Per risolvere meglio e più celermente i problemi software Xiaomi ha istituito un team specializzato, il MIUI Pioneer Group, che ha di fatto analizzato il software MIUI 12 in questi ultimi 6 mesi maturando alla fine la Enhanced Edition.

Dal punto di vista delle novità la MIUI 12.5 Enhanced Edition non presenterà nuove funzionalità o un design diverso: i cambiamenti avvengono nella parte invisibile del software.

L’ottimizzazione software è stata divisa in quattro macro-categorie chiamate:

Liquid Storage: migliorare il sistema di archiviazione in modo da garantire prestazioni in lettura e scrittura della memoria interna sempre veloci anche con il passare del tempo e dello spazio occupato.

Atomic Memory: un sistema ottimizzato e migliorato per gestire la memoria ram, soprattutto per le applicazioni in background attive;

Focus Calculation: nuova gestione di calcolo per diminuire il carico del processore e quindi il consumo energetico

Intelligent Balance: gestione più equilibrata delle risorse hardware del dispositivo, un maggiore equilibrio tra prestazioni e consumo energetico.

Da quello che Xiaomi ha fatto trapelare sembra che la MIUI 12.5 Enhanced Edition sarà diffusa in Cina a metà agosto 2021 sui seguenti dispositivi:

Xiaomi MI MIX 4

Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11

Mi 10 Ultra, Mi 10 Pro, Mi 10S, Mi 10

Redmi K40, Redmi K40 Pro,

Redmi K30S Ultra, Redmi K30 Pro.

La lista dovrebbe essere temporanea dato che altri dispositivi si aggiungeranno in futuro, ma sfortunatamente non sappiamo quali e quando (soprattutto per il mercato Europa).