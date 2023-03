Xiaomi MIUI 14 gli smartphone che lo riceveranno ad aprile 2023

Xiaomi ha rilasciato la lista degli smartphone che saranno aggiornati alla MIUI 14 durante il mese di aprile 2023: ecco i dispositivi coinvolti.

Continua il processo di aggiornamento all’ultima versione software MIUI 14 da parte di Xiaomi sui dispositivi meno recenti o comunque di fascia più bassa.

Da specificare che questi dispositivi riceveranno la MIUI 14 che potrebbe essere basata ancora su Android 12 e non su Android 13.

Xiaomi MIUI 14: la lista degli smartphone che si aggiorneranno ad aprile 2023

La lista segnalata da Xiaomi è la seguente:

Xiaomi Mi MIX Fold

Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Civi

Redmi K60E

Redmi K30S Extreme Commemorative Edition

Redmi K30 Extreme Commemorative Edition

Redmi K30 Pro

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 10

Redmi Note 11SE

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9 4G

Redmi 12C

Come potete vedere la lista comprende anche dispositivi che non sono commercializzati ufficialmente in Europa.

Gli aggiornamenti in questione inizieranno a diffondersi partire dal mese di aprile 2023 tramite la classica modalità OTA (over the air), quindi vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro smartphone a partire dal prossimo mese.

Per quanto riguarda le novità della MIUI 14, generalmente questo è il change-log:

MIUI 14 MIUI utilizza meno memoria ora e continua a essere veloce e reattivo per periodi molto più lunghi. L’attenzione ai dettagli ridefinisce la personalizzazione e la porta a un nuovo livello.

Sistema Patch di sicurezza Android aggiornata Maggiore sicurezza del sistema.

Esperienza di base MIUI utilizza meno memoria ora e continua a essere veloce e reattivo per periodi molto più lunghi.

Personalizzazione L’attenzione ai dettagli ridefinisce la personalizzazione e la porta a un nuovo livello. Le super icone daranno alla tua schermata Home un nuovo aspetto. (Aggiorna la schermata Home e i temi all’ultima versione per poter utilizzare le Super Icone.) I nuovi formati di widget consentono più combinazioni, rendendo la tua esperienza ancora più comoda. Vuoi che una pianta o un animale domestico ti aspetti sempre nella schermata Home? MIUI ne ha molti da offrire ora!

Altre funzioni e miglioramenti La ricerca in Impostazioni è ora più avanzata. Con la cronologia delle ricerche e le categorie nei risultati, ora tutto sembra molto più nitido.



