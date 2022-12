Xiaomi MIUI 14 svelato il change-log in anteprima: le novità

La Xiaomi MIUI 14 dovrebbe incorporare queste novità che sono state elencate in un change-log in anteprima: ecco un riassunto.

Vi abbiamo segnalato che Xiaomi a cause a lei non imputabili, ha dovuto posticipare il lancio dei nuovi prodotti e della MIUI 14 che era prevista per oggi 1 dicembre 2022.

L’azienda deve ancora stabilire la data di presentazione, quindi aspettiamo un comunicato ufficiale di quest’ultima.

Xiaomi MIUI 14 questo un primo change-log ufficioso che svela le novità? I dettagli

Oggi però in anteprima rispetto al suo lancio ufficiale, è stata svelato un change-log che indica i principali cambiamenti della nuova interfaccia MIUI 14.

Da quello che possiamo leggere, questo è un riassunto sulle novità della MIUI 14:

Organizzazione del sistema operativo migliorata con applicazioni preinstallate che occupano meno spazio in memoria e utilizzano anche meno energia portando a prestazioni migliori sugli smartphone

Più opzioni di personalizzazione con un nuovo formato widget, nuove cartelle della schermata iniziale e le “Super icone”

Privacy: si evita che i dati personali vengano archiviati nel Cloud o localmente sullo smartphone senza autorizzazione

Ottimizzato l’assistente vocale Xiaomi MI AI: scansione di documenti, traduzioni, l’assistente di chiamata con un filtro per le chiamate spam eccetera

Ottimizzata la connessione e l’accoppiamento con gli altri dispositivi Xiaomi, come auricolari, watch, tablet, TV eccetera

Migliorata la funzione di ricerca: cronologia delle ricerche e organizzazione per categoria

Ottimizzazioni lato Wifi con o senza l’utilizzo della connessione mobile

Ovviamente al momento non possiamo affermare che queste novità siano ufficiali, dato che Xiaomi non ha ancora presentato la nuova interfaccia per Android.

Vi preghiamo quindi di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter