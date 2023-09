Xiaomi MIUI: il backup delle foto non sarà più solo su Google Foto

Nuove informazioni indicano che nella Xiaomi MIUI il backup delle foto non sarà più disponibile solo su Google Foto ma arriverà anche su Microsoft OneDrive: i dettagli.

Chi possiede uno smartphone Xiaomi con interfaccia MIUI saprà che di recente l’azienda cinese ha chiuso la sincronizzazione foto e video tramite Xiaomi Cloud.

Ma l’azienda cinese sembra che stia già lavorando ad un alternativa rispetto a Google Foto, il servizio cloud attualmente disponibile sulla MIUI.

Il backup delle foto sulla Xiaomi MIUI potrà effettuarsi anche su Microsoft OneDrive e non solo su Google Foto: i dettagli

Alcuni codici interni dell’applicazione Galleria MIUI, versione 3.5.7.7, indicano infatti che l’azienda cinese sta procedendo all’integrazione del servizio cloud OneDrive di Microsoft.

Il servizio attualmente non è ancora disponibile, ma è probabile che Xiaomi la integrerà in maniera definitiva in un futuro aggiornamento dell’app.

Dai primi dettagli che si possono notare dal codice sorgente della versione 3.5.7.7 dell’app Galleria MIUI, sembra che si saranno alcune limitazioni sui dispositivi compatibili.

Infatti il software indica che sarà implementata la funzionalità Onedrive Di Microsoft solo sugli smartphone che utilizzano una rom globale (pensiamo pure EU), e che non siano stati attivati in alcune are specifiche come Russia, Hong Kong, Bielorussia, Cuba e Macao.

Sfortunatamente al momento sembra che siano esclusi dal servizio tutti i tablet Xiaomi.

Per quanto riguarda gli smartphone al momento compatibili, c’è una prima lista (che potrebbe ampliarsi in futuro):

POCO F4 GT

Xiaomi 13 Lite

POCO X4 GT

Redmi Note 8 2021

Redmi 10C

POCO C40

Redmi Note 11T

Redmi Note 11 Pro 4G

Redmi Note 10S

Redmi Note 11

Mi 11 Lite 4G/5G

Xiaomi 12/Pro

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi 10 5G/POCO M4 5G

POCO M5

Redmi 10/2022

Redmi Note 12 Pro 4G

Redmi 9A

Ovviamente ribadiamo che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, quindi vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon