Xiaomi Mix Flip 2 arriverà prima del previsto: i presunti miglioramenti

Xiaomi Mix Flip 2 è già in fase di sviluppo e dovrebbe arrivare prima del previsto: ecco i primi dettagli sui presunti miglioramenti rispetto al modello attuale.

Per chi non lo sapesse il primo smartphone pieghevole venduto da Xiaomi in Europa è al momento il Mix Flip, smartphone uscito a settembre 2024 in Italia e a luglio 2024 in Cina.

Oggi primi indiscrezioni affermano che il suo successore arriverà prima del previsto.

Xiaomi Mix Flip 2 in fase di sviluppo con arrivo anticipato: cosa aspettarsi in termini di miglioramenti?

Entro la fine di giugno del prossimo anno ci sono buone probabilità che verrà annunciato il prossimo Xiaomi Mix Flip 2, quindi almeno un mese prima di quanto ci si potrebbe aspettare.

Nonostante lo smartphone pieghevole arriverà in anticipo secondo gli esperti di mercato e recenti rumors il prossimo Flip 2 di Xiaomi implementerà alcuni interessanti miglioramenti.

Le voci di corridoio affermano che il Flip 2 avrà il chipset Snapdragon 8 Elite, il top tra i processori disponibili per gli smartphone con sistema operativo Android.

Xiaomi inoltre ne migliorerà il design rendendolo più sottile e aggiungendo la certificazione IPX8 per la resistenza contro l’acqua.

Rispetto all’attuale modello pare inoltre che verrà implementata la ricarica wireless.

Il pieghevole dovrebbe migliorare anche la grandezza della batteria, che dovrebbe raggiungere almeno i 5000 mAh, contro i 4800 mAh dello Xiaomi Mi Flip.

Oltre a questo l’informatore cinese afferma che il dispositivo diventerà più versatile: aspettiamoci quindi un display esterno più grande e un integrazione software migliorata.

Comunque dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte le informazioni in questione con il giusto distacco emotivo.

