Xiaomi Mix Flip 2 svelate le specifiche e il design in anteprima

Nuove immagini pubblicitarie svelano le specifiche e il design del prossimo smartphone pieghevole Xiaomi Mix Flip 2: ecco i dettagli trapelati.

A distanza di poche ore dall’annuncio ufficiale in Cina, che avverrà il 26 giugno 2025, oggi possiamo mostrarvi il design definitivo del prossimo Xiaomi Mix Flip 2.

Ecco i dettagli conosciuti.

Xiaomi Mix Flip 2 immagini e specifiche ufficiali svelate

Come si può vedere dalle varie immagini pubblicitarie, il design del nuovo Mix Flip 2 ricalca in buona parte quello del suo predecessore.

Pare che Xiaomi offrirà ai consumatori qualche colorazioni in più da scegliere tra cui verde, viola e un’opzione beige con un design della scocca a scacchi.

L’azienda cinese ha migliorato la cerniera del pieghevole, che risulta essere più resistente, e la scocca centrale utilizza un telaio in metallo satinato.

Lo spessore e il peso sembra essere un altro punto di forza: appena 7.57mm quando è chiuso, mentre il peso è di giusto 199 grammi.

Le immagini mostrano un display esterno OLED da 4.01 pollici di diagonale che è border-less, ovvero riprende tutta la scocca integrando al suo interno il comparto fotografico.

Il pannello può raggiungere i 3200 nit di luminosità massima (ovviamente non in tutto il display), e dato che è abbastanza grande Xiaomi lo ha reso compatibile con più di 500 applicazioni Android, anche in multitasking.

Il display interno pieghevole sarà sempre con tecnologia OLED e avrà una diagonale di 6.86 pollici.

Xiaomi afferma che ha implementato un nuovo schermo protettivo flessibile più resistente rispetto al suo predecessore.

A livello di chipset, lo Xiaomi Mix Flip 2 utilizzerà lo Snapdragon 8 Elite con 12GB di ram, ma non viene specificato il taglio della la memoria interna.

Lo smartphone pieghevole verrà alimentato da una batteria interna in silicio-carbonio da 5165 mAh, con supporto alla ricarica cablata da 67W e wireless da 50W.

Come sistema operativo ci sarà Android 15 con interfaccia personalizzata HyperOS 2.0.

Mancano ancora alcuni dettagli sul comparto fotografico, sul prezzo di vendita e la disponibilità in Europa ma dato che l’annuncio è prossimo ne sapremo di più in futuro.

Per adesso prendete la notizia con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

