Xiaomi Mix Fold 3 data annuncio e immagini ufficiali

Lo smartphone pieghevole Xiaomi Mix Fold 3 ha la sua data di annuncio ufficiale, oltre al fatto che sono state mostrate diverse immagini ufficiali.

Oggi il fondatore di Xiaomi ha condiviso una serie di immagini ufficiali del prossimo smartphone pieghevole Mix Fold 3, di cui abbiamo pure la data ufficiale del lancio.

Xiaomi Mix Fold 3: immagini e data ufficiale lancio prodotto svelate

Da quello che è stato comunicato il prossimo Mix Fold 3 sarà presentato ufficialmente in Cina in data 14 agosto 2023.

I dettagli sono stati svelati giusto da poche ore tramite un banner pubblicitario, che evidenza il luogo (Beijing) e la data e l’orario dell’evento mediatico.

Dopo l’annuncio ufficiale della data dell’evento mediatico, il fondatore di Xiaomi ha voluto rilasciare alcuni commenti sul prossimo smartphone pieghevole insieme ad una serie di immagini.

Il CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha affermato che il nuovo smartphone pieghevole “è il fiore all’occhiello a tutto tondo senza difetti” dell’azienda, un dispositivo che offre “la definizione di un nuovo standard per il display pieghevole“.

Sarà secondo Lei Jun “sottile, elegante e premium“.

Ovviamente questi sono commenti “commerciali e di marketing” quindi vanno presi con il giusto distacco emotivo.

Ci sono poi una serie di immagini ufficiali che mostrano il design definitivo dello smartphone pieghevole.

Dalle immagini notare la presenza delle quattro fotocamere posteriori personalizzata da LEICA.

Queste fotocamere dovrebbero avere delle lunghezze focali per l’estremità vicina e lontana pari a 15 mm per la ultra grandangolare e di 115 mm per il periscopio.

Si tratterebbe di un interessante salto in avanti dal punto di vista fotografico rispetto all’attuale Xiaomi Mix Fold 2 che aveva al massimo una fotocamera periscopica da 8 MP e 45 mm di lunghezza focale con zoom 2x.

Sfortunatamente ancora una volta Xiaomi non ha rilasciato nessun commento ufficiale su un possibile arrivo in Europa, e quindi in Italia, del suo nuovo prodotto.

Molto probabilmente lo Xiaomi Mix Fold 3 sarà commercializzato solamente in Cina, e chi lo vorrà acquistare lo potrà fare solo indirettamente attraverso store cinesi che vendono anche in Europa.

Fonte immagini: Via Twitter (X)

