Xiaomi Mix Fold 3 immagini e scatola in evidenzia

Xiaomi Mix Fold 3 il nuovo smartphone pieghevole mostra la scatola di vendita ufficiale e altre immagini render per il design definitivo: arriverà da noi?

Ci sono ormai costanti conferme sul fatto che Xiaomi lancerà un nuovo smartphone pieghevole entro la fine dell’estate di quest’anno, probabilmente a fine agosto o inizio settembre 2023.

Stiamo ovviamente parlando dello Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Mix Fold 3: mostrata la scatola di vendita e immagini render ufficiose

Grazie a recenti immagini possiamo farci un idea finale sul design di questo smartphone pieghevole con form factor a libro.

Da quello che possiamo vedere il pieghevole presenta un display esterno con una leggera curvatura sul lato destro e un foro centrato nel display per la sua fotocamera frontale dedicata ai selfie.

Xiaomi ha puntato molto sulla qualità costruttiva per questo smartphone, e questi controlli di qualità si chiamano “Smart Factory” ovvero nuovi sistemi di produzione progettati specificamente per il prossimo pieghevole.

C’è poi l’immagine della scatola di vendita, che conferma il fatto che il comparto fotografico dello Xiaomi Mix Fold 3 sarà ottimizzato con lenti LEICA, mantenendo quindi la collaborazione già presente nel modello precedente Mix Fold 2.

Secondo i rumors il telefono pieghevole sarà dotato di quattro fotocamere che incorporeranno un modulo grandangolare (fotocamera principale), un sensore ultra grandangolare e due teleobiettivi.

Sfortunatamente anche quest’anno non ci sono indicazioni sul fatto che uno smartphone pieghevole di Xiaomi arriverà sul mercato Europeo.

Molto probabilmente anche il Mix Fold 3, come i suoi predecessori, saranno venduti unicamente in Cina o in pochi mercati selezionati.

Staremo a vedere se il tutto verrà confermato dall’azienda cinese nelle prossime settimane.

