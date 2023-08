Xiaomi Mix Fold 3 ufficiale in Cina: caratteristiche e prezzo

Lo smartphone pieghevole Xiaomi Mix Fold 3 debutta con una nuova cerniera raffinata, lente a periscopio e chip Snapdragon 8 Gen 2: prezzo e altre caratteristiche.

Molto probabilmente non lo vedremo mai ufficialmente in Europa, ma di fatto Xiaomi ha presentato il suo ultimo smartphone pieghevole Mix Fold 3 in Cina.

Xiaomi Mix Fold 3 ufficiale: le principali caratteristiche e il prezzo di vendita (in Cina)

Il successore del Mix Fold 2 si presenta al momento come lo smartphone pieghevole con form factor a libro più sottile sul mercato.

Infatti il nuovo Xiaomi Mix Fold 3 misura appena 5,26 mm quando è aperto e 10,89 mm quando è chiuso.

Gli ingegneri dell’azienda cinese sono riusciti ad ottenere questi numeri grazie ad una nuova scheda madre impilata verticalmente.

E’ stata poi applicata una nuova cerniera composta da 198 componenti che occupa circa il 17% in meno di spazio interno rispetto alla cerniera utilizzata sul Mix Fold 2.

La cerniera in questione è dotata di una struttura a 3 elementi e 14 micro-cerniere e un meccanismo di rotazione in acciaio al carbonio ceramico che si incastrano nel display pieghevole principale: questo garantisce una maggiore durata.

Lo smartphone pieghevole supporta anche un’apertura da 45° a 135° che consente di sostenere il telefono come un mini laptop e migliorare l’esperienza d’uso.

Come display troviamo quello principale pieghevole con tecnologia OLED E6.

Si tratta di un pannello da 8,03 pollici con una una risoluzione di 1.960 x 2.160 pixel, e una frequenza di aggiornamento variabile di 120Hz con tecnologia LTPO.

Tra le altre caratteristiche da sottolineare la protezione Ultra Thin Glass (UTG) e il supporto HDR10+ e Dolby Vision.

Invece il display esterno è un unità da 6,56 pollici 1080 x 2520 pixel, protetto da Gorilla Glass Victus 2, offre una luminosità di picco fino a 2.560 nits in modalità automatica, 120Hz e supporto HDR10+ e Dolby Vision.

La multimedialità dello Xiaomi Mix Fold 3 si presenta con sistema a quattro fotocamere:

fotocamera principale Sony IMX800 da 50 MP (equivalente a 23 mm) con OIS

modulo ultra grandangolare da 12 MP (equivalente a 15 mm)

teleobiettivo da 10 MP (75 mm) con zoom 3x con OIS

un modulo periscopio da 10 MP (115 mm) che porta uno zoom ottico fino a 5x con OIS

La camera selfie presente nel forellino del display interno pieghevole è un sensore da 20 MP, 27mm (wide), 1/3.4″, 0.8µm.

Sono presenti gli altoparlanti stereo ma non è presente il classico jack da 3.5mm.

A livello di chipset Xiaomi ha scelto lo Snapdragon 8 Gen 2 con un massimo di 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione non espandibile.

Il tutto viene alimentato da una batteria interna da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 67W, ma c’è pure un importante ricarica wireless da ben 50 W.

La connettività è standard per un top di gamma con:

il 5G dual sim ,

Wifi 7, Bluetooth 5.3,

scanner impronte digitale laterale,

porta ad infrarossi,

chipset NFC, GPS,

porta USB Type-C 3.2.

Infine i prezzi di vendita in Cina dello Xiaomi Mix Fold 3: sarà abbastanza costoso.

Il prezzo base parte da 8999 Yuan Cinesi (1136 euro al cambio attuale) per la versione 12-256GB e raggiunge i 10999 yuan (1388 euro) per la versione 16GB e 1TB di rom.

Come già detto ad inizio post difficilmente lo vedremo anche in Europa, dato che Xiaomi non ha comunicato ancora nulla.

