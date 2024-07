Xiaomi Mix Fold 4 data di annuncio svelata in Cina e forse poi in Europa?

Il prossimo smartphone pieghevole Xiaomi Mix Fold 4 ha una data di annuncio ufficiale in Cina: ci sono probabilità che possa arrivare anche in Europa.

Non molto tempo fa vi avevamo segnalato che Xiaomi era in procinto di annunciare in patria un nuovo smartphone pieghevole, in anticipo rispetto ai tempi.

Oggi abbiamo la conferma direttamente dall’azienda.

Xiaomi Mix Fold 4 data di annuncio svelata in Cina: ecco perché potrebbe arrivare anche in Europa

Ebbene il pieghevole con form-factor a libro Mix Fold 4 sarà presentato ufficialmente da Xiaomi per il mercato cinese in data 19 luglio 2024 alle ore 19.00 locali.

Sfortunatamente l’azienda non ha svelato tutti i dettagli tecnici sul prodotto, specificando però da chiuso avrà uno spessore di soli 9.47 mm e peserà 226 grammi, facendolo diventare di fatto il più sottile sul mercato.

Lato multimedialità conferme che ci saranno quattro fotocamere posteriori con ottiche LEICA, tra le quali saranno utilizzati due teleobiettivi uno dei quali sarà un’unità periscopica con zoom ottico 5x.

Xiaomi promette una classificazione IPX8 (niente resistenza alla polvere come quella del Samsung Galaxy Z Fold 5), una ricarica wireless da 50W e una comunicazione satellitare bidirezionale per gli sms di emergenza.

L’azienda cinese non ha ancora specificato se il pieghevole sarà ufficializzato anche per il mercato europeo: se questo avverrà ci vorrà però un secondo evento mediatico dedicato per il nostro mercato.

Ecco perché le probabilità sono buone: Xiaomi avrebbe infatti anticipato di circa un mese l’evento dedicato al mercato cinese, i modo d’avere tempistiche più brevi per un eventuale lancio del prodotto anche in Europa.

Ovviamente non ci sono ancora dettagli ufficiali del lancio in Europa, quindi vi preghiamo di prendere quest’ultima informazione con il giusto distacco emotivo.

Staremo a vedere se Xiaomi deciderà o meno di far debuttare il suo primo smartphone pieghevole anche da noi.

