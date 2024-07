Xiaomi Mix Fold 4 ufficiale in Cina: il pieghevole si migliora nel design

Ufficializzato in Cina il nuovo Xiaomi Mix Fold 4 che si migliora rispetto alla precedente generazione: speriamo che arrivi anche in Europa. Le specifiche e il prezzo di vendita.

Lo smartphone pieghevole con form-factor a libro di quarta generazione di Xiaomi, il Mix Fold 4, è stato annunciato da poche ore in Cina con un corpo più sottile, più leggero e caratteristiche hardware aggiornate.

Vediamo di scoprire qualcosa in più.

Xiaomi Mix Fold 4 è ufficiale: i dettagli che dovete conoscere

Design: il punto forte

Considerato che lo smartphone al momento è ufficiale solo in Cina, ma forse potrebbe arrivare in Europa, dovremo aspettare un’eventuale comunicazione ufficiale da parte di Xiaomi per conoscere la sua commercializzazione nel nostro paese.

Dal punto di vista del design il nuovo Mix Fold 4 ha uno spessore da chiuso di 9.47 mm mentre da aperto ha uno spessore di appena 4.59 mm, il che lo rende tra i più sottili sul mercato.

Limitato pure il peso: giusto 226 grammi.

La scocca dello smartphone pieghevole è in alluminio, un telaio leggermente curvo con i lati che si assottigliano nella parte finale.

A livello di materiali, la struttura interna del Mix Fold 4 è realizzata in fibra di carbonio ad alta resistenza T800H: è un materiale molto resistente e altrettanto leggero.

Grazie a questo T800H la resistenza della scocca agli urti è stata potenziata del 300% rispetto al Mix Fold 3.

Xiaomi poi ha certificato il suo pieghevole ad IPX8, quindi è resistente all’acqua ma al momento non ha nessuna protezione certificata per la polvere o la sporcizia.

Di fatto può essere immerso nell’acqua fino a 1.5m di profondità per un tempo standard di 30 minuti.

Display

Lo Xiaomi Mix Fold 4 dispone di un display interno pieghevole OLED da 7.98 pollici di diagonale con risoluzione 2K (2224 x 2488 pixel) e frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120Hz, con supporto a HDR10+ e Dolby Vision.

Il pannello raggiunge luminosità di picco fino a 3000 nit (standard di 1700 nit) ed è protetto da tecnologia Ultra Thin Glass (UTG).

Il display esterno è un unità OLED da 6.56 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ (2520 x 1080 pixel) che gode pure lui di una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz e una luminosità di picco fino a 3000 nit.

Processore e memoria

Xiaomi utilizza per questo pieghevole il nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 3 a 4nm, un Octa-Core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) con GPU Adreno 750.

Al chipset vengono affiancati 12-16GB di ram LPDDR5X e fino a 1TB di memoria interna con tecnologia UFS 4.0.

Va da sottolineare che la memoria interna non risulta espandibile.

Multimedialità

A livello di multimedialità lo Xiaomi Mix Fold 4 ha ben quattro fotocamere posteriori:

Principale da 50 MP, f/1.7, 23 mm (grandangolo), 1/1.49″, 1.0µm, Laser AF, PDAF, OIS

Primo teleobbiettivo da 50 MP, f/2.0, 47 mm, PDAF (9 cm – ∞), OIS, zoom ottico 2x

Teleobbiettivo periscopico da 10 MP, f/2.9, 115 mm, PDAF (30 cm – ∞), OIS, zoom ottico 5x

Ultra Grandangolare da 12 MP, f/2.2, 15 mm, 120˚

Sono presenti poi due fotocamere anteriori, una sul display interno e una su quello esterno, da 16MP.

Lo smartphone è in grado di registrare video in formato 8K fino a 24 fps, in 4K fino a 60 fps con supporto al Dolby Vision HDR.

L’audio ha il supporto agli altoparlanti stereo, c’è la certificazione per l’audio wireless in alta definizione, ma non c’è il classico jack da 3.5mm.

Connettività

La connettività comprende:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 tri banda

Bluetooth 5.4

GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS

Chipset NFC

Porta ad infrarosso

Scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale

Connessione 5G dual SIM

Comunicazione satellitare bidirezionale (chiamate, messaggi)

Porta USB Type C 3.2 con supporto OTG

Batteria e sistema operativo

Lo Xiaomi Mix Fold 4 viene alimentato da una batteria interna da 5100 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 67W e una ricarica wireless fino a 50W.

Secondo il produttore servono circa 10 minuti per ricaricare la batteria fino al 31%.

Come sistema operativo il pieghevole debutta sul mercato con Android 14 e interfaccia personalizzata HyperOS: sulla carta lo smartphone dovrebbe ricevere 4 anni di aggiornamenti OS (fino ad Android 18) e 5 anni di supporto complessivo.

Prezzo e disponibilità dello Xiaomi Mix Fold 4

Come già detto lo smartphone al momento si può acquistare solo in Cina

Il prezzo per la versione base da 12GB di ram e 256GB di memoria interna è di 8999 Yuan Cinesi (1136 euro circa) e può salire fino a 10999 Yuan (circa 1388 euro) per la versione da 16GB di ram e 1TB di rom.

Alcuni rumors passati hanno affermato che Xiaomi potrebbe commercializzare il suo nuovo pieghevole anche in Europa, ma per il momento non ci resta che aspettare eventuali comunicati ufficiali.

