Xiaomi mostra la ricarica rapida via cavo a 300W su un Redmi Note 12 Pro modificato

Xiaomi mostra la nuova tecnologia di ricarica rapida a 300W applicata su un Redmi Note 12 Pro modificato per il test: ecco il video che mostra i tempi.

Giusto un paio di giorni fa Honor ha annunciato la propria ricarica rapida via cavo fino a 240W SuperVOOC abilitata sul nuovo Realme GT3.

E’ un nuovo passo in avanti per questa azienda cinese che aveva annunciato anche qualche tempo fa la ricarica via cavo fino a 150W per il GT Neo3.

Ma anche Xiaomi è in corsa per presentare in futuro la sua nuova tecnologia di ricarica rapida, che sarà ancora più veloce: potrà toccare senza problemi i 300W.

Xiaomi e la tecnologia di ricarica rapida via cavo a 300W: un video dimostrativo con un Redmi Note 12 Pro modificato

Si tratta di una tecnologia non ancora presente sui prodotti attualmente commercializzati, ma che forse farà capolino su futuri smartphone nei prossimi mesi.

Sta di fatto che Xiaomi ha dimostrato che ormai è molto vicina al rilascio di questa tecnologia tramite un video.

Xiaomi mostra la ricarica rapida a 300W pic.twitter.com/ZCAWaMWJbT — HWBrain (@hw_brain) March 2, 2023

Nel video possiamo vedere un Redmi Note 12 Pro (il nuovo medio-alta gamma del secondo marchio di Xiaomi già presente sul mercato Cinese) appositamente modificato per supportare i 300W.

La batteria interna da 4100 mAh del Redmi Note 12 Pro grazie alla tecnologia da 300W si ricarica da zero a cento in appena 5 minuti.

Come si può vedere nel video in verità la ricarica rapida non raggiunge mai un picco effettivo di 300W, ma si assesta intorno ai 280-290W.

Da notare che la ricarica rapida inizia a scendere dai 280-290W di picco quando la batteria supera il 70% di carica, stabilizzandosi con valori sotto i 100W nella parte finale (oltre 90% di carica).

Questo permette di mantenere l’efficienza di ricarica della batteria nel lungo periodo.

Xiaomi è rimasta scarna sui dettagli, affermando comunque che il caricabatterie è nella media, potente e sicuro da utilizzare.

