Xiaomi Pad 5 6-256GB Versione Europa: prezzo 351 euro in offerta coupon

In offerta con codice coupon la versione Europa dello Xiaomi Pad 5 da 6GB di ram e 256GB di memoria interna: il prezzo è di 351 euro spedito! Ecco i dettagli.

Per chi non lo sapesse ancora Xiaomi circa un paio di settimane fa è tornata a rilasciare sul mercato un nuovo tablet dalle prestazioni piuttosto interessanti grazie allo Snapdragon 860.

Stiamo parlando dello Xiaomi Pad 5 che in Italia è commercializzato dal Mi Store nella versione 6-128GB al prezzo di listino di 399 euro.

Non conoscete il Pad 5? Queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

Xiaomi Pad 5 6-256GB EU in offerta coupon: ecco dove trovarlo già scontato

Per risparmiare fin da subito, lo Xiaomi Pad 5 Versione Europa da 6GB di ram e 256GB di rom, colore nero, è acquistabile al prezzo di 351,59 euro (VAT + spedizione inclusa) utilizzando il codice coupon BGc3c8b7 e seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella pagina checkout del sito Banggood sezione sconti-buoni, come da esempio per PC Desktop (attenzione prezzi e coupon potrebbero non essere aggiornati nell’immagine):

Dettagli su Spedizioni, garanzia e cosa vuole dire versione Europa?

Questi tablet vengono spediti da Banggood con spedizione “Eu Priority Line” che consegna il bene tramite corriere in 15-25 giorni lavorativi, e comprende già tutti i costi di dogana (spedizione da HK).

La spedizione in questione ha un costo di 5,43 euro (già incluso nel prezzo indicato), ed i dispositivi colore nero verranno spediti entro il 31 ottobre 2021 (chi prima acquista, prima entra in lista)

Dal punto di vista della garanzia, questi Pad 5 hanno una garanzia di 1 anno presso Banggood, ma sulla carta dovrebbero godere pure della garanzia Xiaomi Europa di 2 anni.

La versione venduta è quella Europa, quindi identica a quella commercializzata in Italia dallo Xiaomi Mi Store: ha il supporto al multilingua (italiano compreso), gli aggiornamenti OTA ufficiali, ci sono i servizi Google, la presa del caricabatteria è EU.