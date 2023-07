Xiaomi Pad 6 arriva in Italia: la data ufficiale per acquistarlo

Ufficializzata la data di acquisto del prossimo tablet di fascia medio-alta Xiaomi Pad 6: ecco quando potrete acquistarlo in Italia.

Oggi abbiamo finalmente la conferma ufficiale da parte dell’azienda cinese su quando effettivamente inizierà la vendita in Italia del nuovo tablet di Xiaomi Pad 6, il successore dell’apprezzato Xiaomi Pad 5.

Se non conoscete ancora in dettaglio il Pad 6, queste sono le sue principali caratteristiche.

Xiaomi Pad 6 c’è la data di vendita in Italia: ecco i dettagli

Se siete interessati ad acquistare fin dal primo giorno il nuovo tablet dell’azienda cinese, vi basterà collegarvi al sito ufficiale Xiaomi Italia a partire dalle ore 10.00 del 10 luglio 2023.

Nella descrizione prodotto vengono elencate tre versioni di memoria (RAM LPDDR5 + memoria UFS 3.1), che sulla carta potrebbero essere commercializzate tutte e tre in Italia:

6GB di ram e 128GB di rom

8GB di ram e 128GB di rom

8GB di ram e 256GB di rom

Sfortunatamente Xiaomi non svela ancora il prezzo di vendita del suo nuovo tablet.

Vi avevamo però segnalato in un precedente rumors i presunti prezzi in Europa del dispositivo:

399 euro per la versione 6-128GB

429 euro per la versione 8-128GB

499 euro per la versione 8-256GB

Non sappiamo se in Italia saranno questi i prezzi al lancio, ma possiamo comunque immaginarci che Xiaomi sconterà il tablet al day one con qualche offerta Early-Bird ed eventuali omaggi.

Il tablet infine sarà venduto in tre colorazioni: Gravity Grey, Gold e Mist blue.

Non ci resta che aspettare il 10 luglio 2023 per avere un quadro completo.

