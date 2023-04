Xiaomi Pad 6 e 6 Pro ufficiali: caratteristiche e prezzo (in Cina)

Ufficializzati in Cina i nuovi Xiaomi Pad 6 e 6 Pro: queste le principali caratteristiche hardware e il prezzo di vendita.

Xiaomi ha annunciato ufficialmente i successori degli attuali Xiaomi Pad 5, che però al momento saranno disponibili alla vendita solo in Cina.

L’azienda infatti non ha ancora rilasciato un comunicato ufficiale su un’eventuale commercializzazione globale, quindi anche in Europa/Italia.

Xiaomi Pad 6 e 6 Pro caratteristiche principali e differenze

Display e dimensioni

Entrambi i tablet hanno le stesse dimensioni: 254 x 165.2 x 6.5 mm per 490 grammi di peso.

La scocca è in metallo, il display è protetto da vetro Gorilla Glass 3 e c’è lo slot magnetico dedicato alla pennina capacitiva.

Saranno disponibili nei colori Nero, Blu, Oro.

La prima piccola differenza la notiamo nel display.

Lo Xiaomi 6 e 6 Pro montano infatti lo stesso display LCD IPS A-Si (Amorphous Silicon) da 11 pollici di diagonale, risoluzione 3K 2880 x 1800 pixel in formato 16:10, 1 miliardo di colori, 550 nit di luminosità tipica, supporto HDR10 e Dolby Vision.

La differenza la troviamo nella frequenza di aggiornamento: 120Hz per la versione non Pro, 144Hz per la versione Pro.

Processore e memoria

Altra differenza evidente sarà nel chipset utilizzato.

Lo Xiaomi 6 Pro monta il chipset Snapdragon 8+ Gen 1 Octa-core (1 Cortex-X2 da 3,19 GHz e 3 Cortex-A710 da 2,75 GHz e 4 Cortex-A510 da 1,80 GHz) con GPU Adreno 730.

Invece la versione non Pro si dovrà accontentare dello Snapdragon 870 5G Octa-Core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) con GPU Adreno 650.

Cambiano anche le varianti di memoria.

La versione Pro parte da 8GB e arriva fino a 12GB di ram, mentre la versione non Pro parte da 6GB e arriva al massimo a 8GB di ram.

Cambia anche la memoria interna: da 128GB fino a 256GB per la versione non Pro, mentre la Pro raggiunge i 512GB.

Per entrambi i tablet la memoria interna utilizza tecnologia UFS 3.1.

Da ricordare che la memoria interna non è espandile tramite microSD.

Multimedialità

Le differenze si notano pure nel comparto fotografico.

Lo Xiaomi Pad 6 Pro monta infatti un:

Sensore principale da 50 MP, f/1.8, (ampio), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF

Profondità da 2 MP, f/2.4

Fotocamera anteriore da 20 MP, f/2.2, (ampio), 1/3.4″, 0.8µm

La versione 6 normale invece monta un:

Sensore principale da 13 MP, f/2.2, PDAF

Fotocamera anteriore da 8 MP, f/2.2, 1/4″, 1.12µm

La versione Pro può registrare video in 4K a 60fps, mentre la versione normale si ferma a 4K 30fps.

Dal punto di vista dell’audio entrambi i tablet hanno gli stessi quattro altoparlanti stereofonici con certificazione Dolby Atmos.

Sfortunatamente non è presente il classico jack da 3.5mm.

Xiaomi ha poi annunciato una nuova custodia per tastiera e un accessorio smart pen di seconda generazione con minore latenza di input, maggiore durata della batteria e migliore resistenza all’usura sulla punta della penna.

Connettività

Alcune differenze si notano anche a livello di connettività, data la presenza di chipset diversi.

La versione Pro sfrutta il Wifi 6e e il Bluetooth 5.3.

Il modello non Pro si deve accontentare del Wifi 6 e del Bluetooth 5.2.

C’è la novità su entrambi della porta Usb Type C 3.2, presente il chipset NFC (solo trasferimento dati) e non viene specificata la presenza del GPS.

Batteria e sistema operativo

Differenze sono presenti nella batteria e nella ricarica rapida.

Lo Xiaomi Pad 6 Pro ha una batteria interna più piccola da 8600 mAh ma supporta la ricarica rapida via cavo a 67W: da zero a cento in circa un ora.

invece il Pad 6 ha una batteria più grande da 8840 mAh ma supporta una ricarica rapida via cavo più lenta a 33W.

Come sistema operativo su entrambi i tablet troviamo Android 13 con MIUI 14 sviluppata per PAD

Prezzo e disponibilità Xiaomi Pad 6

Gli Xiaomi Pad 6 e 6 Pro saranno disponibili alla vendita in Cina a partire dal 21 aprile 2023.

Il prezzo di lancio per la versione Pad 6 è di 1899 Yuan (250 euro) per la versione base 6-128GB e raggiunge i 2399 Yuan (305 euro) per la versione 8-256GB.

Invece la versione Pad 6 Pro ha un prezzo base di 2399 Yuan (320 euro) per 8-128GB, fino a salire a 3299 Yuan (437 euro) per la versione 12-512GB.

Al momento come già detto ad inizio articolo non è ancora conosciuta la disponibilità e il prezzo per il mercato europeo.

