Xiaomi Pad 6 e Band 8 svelata la data di annuncio ufficiale

Svelata la data di lancio ufficiale in Cina dei prossimi tablet Xiaomi Pad 6 e della Smart Band 8: ecco quello che è stato dichiarato.

Giusto ieri vi avevamo informato che Xiaomi presenterà in data 18 aprile 2023 il nuovo smartphone top di gamma Xiaomi 13 Ultra con quattro fotocamere posteriori da 50MP.

L’evento mediatico sarà valido pure il mercato Europeo, con commercializzazione che probabilmente avverrà entro la fine del mese.

Xiaomi Pad 6 e Xiaomi Band 8 data ufficiale di lancio (in Cina) confermata: i dettagli

Ma oggi abbiamo conferma che oltre allo Xiaomi 13 Ultra, l’azienda cinese presenterà altri due prodotti: lo Xiaomi Pad 6 e la Xiaomi Band 8.

Sfortunatamente la presentazione di quest’ultimi due prodotti sarà molto probabilmente dedicata solo al mercato cinese, quindi la commercializzazione in Europa dovrà attendere ancora qualche settimana.

Per chi è interessato ad una nuova smart band, abbiamo la certezza che arriverà da noi la Smart Band 7 NFC probabilmente entro al fine di questo mese.

Tornando al nuovi prodotti, l’azienda ha diffuso un paio di immagini pubblicitarie.

Da quello che possiamo vedere il Pad 6 arriverà sul mercato in tre colorazioni diverse, mentre la Band 8 sarà disponibile con 5 cinturini diversi.

Si può notare come i bordi intorno al display del Pad 6 siano simmetrici tra di loro, solo uno è leggermente diverso dato che incorpora la fotocamera anteriore.

Posteriormente il nuovo tablet dovrebbe montare una fotocamera principale da 50MP.

L’audio dovrebbe essere quadrifonico, data la presenza di quattro altoparlanti (due per lato).

Lo Xiaomi Pad 6 supporta la pennina capacitiva e la tastiera Bluetooth, venduti probabilmente come optional.

Ci saranno due modelli di Pad 6: uno base e un Pro.

Il Pro si distinguerà dal modello base per il tipo di display utilizzato (AMOLED a 144Hz vs LCD IPS a 120Hz) e dal chipset, che sarà probabilmente uno Snapdragon 8 Plus Gen 1 invece di uno Snapdragon 870 per la versione base.

Al momento non ci resta che aspettare la data dell’annuncio per conoscere tutti i dettagli ufficiali.

