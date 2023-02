Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro in arrivo il successore del Pad 5: prime specifiche

Queste sono le presunte caratteristiche hardware dei prossimi tablet Xiaomi Pad 6 e 6 Pro successori degli attuali Pad 5 che non sono più venduti ufficialmente dall’azienda cinese in Italia.

Nel 2021 Xiaomi fece debuttare i suoi tablet della serie Pad 5 (venduto anche in Europa) e Pad 5 Pro (solo in Cina) ed oggi abbiamo le ultime conferme che presto saranno commercializzati anche i loro successori.

Infatti l’azienda cinese sta lavorando sui Pad 6 e Pad 6 Pro.

Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro ultimi rumors: svelate alcune caratteristiche hardware principali

Grazie all’informatore Digital Chat Station sappiamo sulla carta quali saranno le principali caratteristiche hardware di questi due nuovi tablet Android.

Le informazioni non sono complete ma pare che entrambi i due dispositivi monteranno un display da 11 pollici di diagonale con tecnologia IPS e risoluzione nativa 2888 x 1800 pixel (una sorta di 3K?).

Il pannello avrà il supporto alla tecnologia HDR10+ e DolbyVision, quindi sarà un panello con un miliardo di colori.

Oltre a questo il display dovrebbe supportare un alta frequenza di aggiornamento: si parla di 120 o 144Hz.

Entrambi gli smartphone avranno lo scanner per le impronte digitale e una ricarica rapida della batteria via cavo fino a 67W.

La differenza sostanziale tra lo Xiaomi Pad 6 e il Pad 6 Pro sarà di fatto il chipset utilizzato.

Infatti pare che la versione Pad 6 normale utilizzerà il già visto Snapdragon 870, mentre la versione Pro si affiderà su un chipset più potente e recente come lo Snapdragon 8+ Gen 1.

I due chipset dovrebbero essere affiancati a varie versioni di memoria, che dovrebbero raggiungere i 12GB di ram e i 512GB di memoria interna per la versione Pro.

Ma quando arriveranno i prossimi Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro?

L’informatore no ha rilasciato dettagli in merito, ma si presuppone che i nuovi tablet potrebbero debuttare in Cina a partire dal mese di aprile di quest’anno.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su TWITTER, su GOOGLE NEWS, FACEBOOK, Su Telegram per le Offerte e Coupon