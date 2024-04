Xiaomi Pad 6 e Redmi Pad SE con gli Xiaomi Days che prezzi!

Con gli Xiaomi Fan day di aprile 2024 i tablet Redmi Pad SE, Xiaomi Pad 6 e Pad 5 tornano scontati con prezzi tagliati ai minimi: queste sono le offerte.

Gli Xiaomi Fan days che vi permettono di ottenere un ulteriore sconto del 15% sui Redmi Pad SE, Xiaomi Pad 5 e gli Xiaomi Pad 6.

Vi basterà seguire le prossime indicazioni.

Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 5 e Redmi Pad SE: il coupon 15% Xiaomi Days

Partiamo dai tablet più economici, ovvero i Redmi Pad SE.

Redmi Pad SE: il tablet per un budget sotto i 160 euro

Non conoscete il Redmi Pad SE? Queste sono le sue principali caratteristiche:

Display LCD IPS da 11 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento a 90Hz, risoluzione 1920 x 1200 pixel, formato 16:10, 400 nits di luminosità

Processore Octa-Core Snapdragon 680 processo produttivo a 6nm

6-8GB di ram LPDDR4X

128-256GB di memoria interna (espandibile con MicroSD)

Fotocamera posteriore da 8MP (AF)

Fotocamera anteriore da 5MP con angolo di visione di 105 gradi

Quattro Altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos e Jack da 3.5mm per le cuffie

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band, Bluetooth 5.3, porta USB Type C

Batteria interna da 8000 mAh con ricarica rapida via cavo fino a 18W

Scocca in metallo con dimensioni pari a 250.4 x 158 x 7.4 mm per 478 grammi di peso

Colori: grigio, verde e argento

Sistema operativo Android 13 con MIUI per Pad 14 (aggiornabile ad HyperOS)

Se puntate al tablet economico ma dalle buone prestazioni il Redmi Pad SE è acquistabile in queste versioni:

Versione 6-128GB : prezzo 143,65 euro IVA e spedizione inclusa (VS 219,99 euro listino al lancio) seguendo questo link https://ebay.us/QilI7t

Versione 8-256GB: prezzo 156,40 euro IVA e spedizione inclusa seguendo questo link https://ebay.us/EWLJtY (In qualità di Affiliato Ebay io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati, prezzi e disponibilità potrebbero variare nel tempo)

Per ottenere questi prezzi vi ricordiamo di applicare nella sezione checkout il codice coupon XIAOMIDAYS24.

Xiaomi Pad 5: per un budget sotto i 250 euro

Se puntate ad un tablet adatto per giocare, ma anche per lavorare (supporta la pennina capacitiva e la tastiera opzionale) lo Xiaomi Pad 5 è sicuramente ancora un tablet da consigliare per le sue buone caratteristiche.

Se avete dubbi sullo Xiaomi Pad 5, potete sempre conoscere le sue caratteristiche principali.

Decisi ad acquistarlo? Questo è prezzo con la promo Xiaomi Days:

Versione 6-256GB colore nero o bianco: prezzo 241,40 euro IVA e spedizione inclusa seguendo questo link: https://ebay.us/XQ4LYs

Ovviamente ricordatevi di applicare il codice coupon XIAOMIDAYS24 per ottenere lo sconto del 15%.

Xiaomi Pad 6: il tablet di Xiaomi con budget sotto i 280 euro

Lo Xiaomi Pad 6 è uno dei tablet più recenti e disponibile per il mercato Europeo prodotto dall’azienda cinese.

E’ dedicato a tutti gli ambiti di utilizzi come multimedialità, gaming e lavoro (supporta le pennine capacitive) come potete leggere dalle sue principali caratteristiche hardware.

E’ aggiornabile ad HyperOS con Android 14 (notizie recenti) e avrà supporto software Android di sicurezza almeno fino al 2026.

Di listino lo Xiaomi Pad 6 è uscito a 399,99 euro per la variante 8-128GB e a 449,99 euro per la versione 8-256GB.

Ma oggi potete acquistarlo a questi prezzi in promo Xiaomi Days (varie colorazioni disponibili):

Versione 8-128GB : prezzo 245,65 euro IVA e spedizione inclusa seguendo il link https://ebay.us/LnIPd4

: prezzo IVA e spedizione inclusa seguendo il link https://ebay.us/LnIPd4 Versione 8-256GB : prezzo 275,45 euro IVA e spedizione inclusa seguendo il link https://ebay.us/PH7rqc

Ricordatevi che gli sconti sugli Xiaomi Days riguardano anche smartphone Redmi e Poco con prezzi ai minimi storici: https://ebay.us/cQQd0r



Da applicare sempre il codice coupon XIAOMIDAYS24 per ottenere lo sconto del 15% su un prezzo già ribassato rispetto a quello ufficiale.

Dettagli sui dispositivi, garanzia, spedizione e coupon

Tutti i tablet in questione sono NO BRAND, quindi non ci sono applicazioni installate nel software da parte degli operatori telefonici.

I dispositivi sono Globali, ovvero ha rom ufficiale con aggiornamenti OTA, ci sono i servizi e le applicazioni Google già installate, c’è il supporto al multilingua (italiano compreso), il caricabatteria ha presa Europa.

E’ spedito da magazzino Europa con consegna stimata in 5-7 giorni lavorativi, dogana tutto incluso (non ci sono costi supplementari).

La garanzia è quella di 2 anni da parte di Xiaomi Europa e di due anni da parte del rivenditore.

Oltre a questo l’acquirente ha tempo 14 giorni per effettuare un eventuale rimborso/reso (a seconda del rivenditore), e il compratore paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto.

Dettagli sul coupon:

Codice coupon: XIAOMIDAYS24

Valore coupon: 15%

Sconto massimo per 1 utilizzo: 75 euro

Numero utilizzi: 4 per ogni utente

Sconto massimo per utente: 300€

Fine: 17 aprile 2024 ore 23:59

