Xiaomi Pad 6 Max maggiori dettagli svelati prima dell’annuncio

I primi dettagli ufficiali svelati prima dell’annuncio per il prossimo tablet Xiaomi Pad 6 Max: ecco cosa sappiamo.

In data 14 agosto 2023, quindi tra un paio di giorni, Xiaomi presenterà una serie di nuovi dispositivi mobili e indossabili, tra i quali troviamo pure il nuovo tablet Pad 6 Max.

Oggi l’azienda cinese tramite alcuni banner pubblicitari ha svelato alcune caratteristiche ufficiali del prodotto.

Xiaomi Pad 6 Max i primi dettagli ufficiali svelati prima dell’annuncio

Il nuovo Pad 6 Max si chiamerà così perché di fatto sarà il tablet con sistema operativo Android con il più grande display mai utilizzato da Xiaomi.

Si parla infatti di un display LCD IPS da 14 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento a 144Hz, e risoluzione nativa 3K.

Di fatto è un display più grande del 62% rispetto ai pannelli da 11 pollici utilizzati nel Pad 6 e nel Pad 6 Pro

I banner hanno svelato che il tablet utilizzerà il chipset Snapdragon 8+ Gen 1 ottimizzato con un’enorme camera di vapore per la dissipazione del calore di 15839 mm².

Questo aiuterà il chipset a mantenere per lunghi periodi di tempo le massime prestazioni possibili.

Data la grande disponibilità di spazio con un display a 14 pollici, anche la batteria deve fare il suo lavoro.

Lo Xiaomi Pad 6 Max utilizzerà una batteria da 10000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 67 W e un ottima ricarica inversa da 33 W.

Questo tablet in poche parole può essere utilizzato anche come un powerbank per altri dispositivi portatili.

I processi di ricarica sono gestiti dal chipset Surge G1, che è stato progettato per ottimizzare i processi e mantenere la salute della batteria nel lungo periodo.

Infine per quanto riguarda la multimedialità, sembra che lo Xiaomi Pad 6 Max utilizzerà un sistema audio con 4 altoparlanti principali e altri quattro altoparlanti minori, per un totale di 8 altoparlanti (quattro per lato sinistro e quattro per lato destro).

L’audio di fatto dovrebbe essere di buona qualità con bassi, alti e medi ben distinguibili direttamente dal tablet senza l’utilizzo di altoparlanti esterni.

Ancora sconosciuta la disponibilità (arriverà anche in Europa?) e il prezzo di vendita.

