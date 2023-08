Xiaomi Pad 6 Max: solo un display più grande rispetto alla versione Pro?

Alla fine lo Xiaomi Pad 6 Max potrebbe essere solo una versione Pro con display più grande: nuovi rumors lo confermerebbero.

Ci si spetta che lo Xiaomi Pad 6 Max venga lanciato in Cina entro la fine di agosto 2023, ma sembra che sarà un tablet che non aggiungerà particolari migliorie rispetto alla versione Pro.

Xiaomi Pad 6 Max: avrà solo un display più grande della versione Pro?

Un nuovo leak emerso sul sito di micro blogging Weibo rivela che lo Xiaomi Pad 6 Max sarà una versione più grande del Pad 6 Pro.

Per chi non lo sapesse queste sono le caratteristiche principale del Pad 6 Pro, la versione che al momento non è ancora commercializzata in Italia.

Gli informatori affermano che il Pad 6 Max avrà un display più grande del Pad 6 Pro: si passerà da 11 pollici a 14 pollici di diagonale.

Di fatto lo Xiaomi Pad 6 Max sarà il tablet Android con il display più grande mai venduto dall’azienda cinese.

Sfortunatamente Xiaomi non sembra essere intenzionata a cambiare gli altri aspetti hardware del prodotto (salvo la batteria), mantenendo le caratteristiche del modello Pro.

Infatti per il Pad 6 Max si prevede il chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di memoria integrata.

Il tablet dovrebbe però avere una batteria più grande (considerato il display da 14 pollici) rispetto a quella da 8.600 mAh della versione Pro, ma la ricarica rapida dovrebbe rimanere a 67W.

Come comparto fotografico ricordiamo la presenza di fotocamera frontale da 20 megapixel, di una fotocamera principale da 50 megapixel, un sensore di profondità da 2 megapixel e un’unità flash a doppio LED sulla scocca posteriore.

Vedremo se l’azienda cinese manterrà pure lo spesso di appena 6.9mm della scocca rifinita in metallo.

Per adesso, dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il dovuto distacco emotivo.

