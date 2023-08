Xiaomi Pad 6 Max ufficiale in Cina: caratteristiche e prezzo

Ufficializzato il tablet con il display più grande mai prodotto dall’azienda cinese: ecco lo Xiaomi Pad 6 Max al momento disponibile solo in Cina.

Xiaomi ha presieduto oggi un nuovo evento mediatico in Cina presentando alcuni nuovi dispositivi mobili, che non sappiamo se arriveranno anche in Europa.

Tra questi troviamo lo Xiaomi Pad 6 Max.

Xiaomi Pad 6 Max ufficiale: caratteristiche principali e prezzo di vendita (in Cina)

Di fatto il Pad 6 Max è uno dei tablet Android con il display più grande, considerato che ha un pannello più grande del 62% rispetto allo Xiaomi Pad 6 già commercializzato in Italia.

Si tratta di un display LCD IPS da 14 pollici di diagonale, 10bit di profondità colori, frequenza di aggiornamento a 120Hz, risoluzione 2,8K ( 2.880 x 1.800 px), supporto a HDR10 e Dolby Vision e una luminosità di picco di 600 nits.

Il pannello è protetto con Gorilla Glass 5.

Xiaomi sembra puntare molto su questo pannello grazie all’accurata precisione del colore, è adatto al gioco grazie alla frequenza elevata, ma può essere utilizzato anche per la lettura di documenti, il multitasking della MIUI 14 supporta fino a 4 applicazioni contemporaneamente.

E’ un tablet quindi sviluppato per la multimedialità e il lavoro, considerato che dispone anche di otto altoparlanti con supporto Dolby Atmos.

Per far funzionare al meglio il tutto è stato scelto il chipset chipset Snapdragon 8+ Gen 1 abbinato almeno ad 8GB di ram e 256GB di memoria interna.

Si potrà però comprare la versione premium che arriva a 16GB di ram e fino ad 1TB di memoria interna.

Lato fotocamere sembra che Xiaomi abbia voluto fare un passo in avanti importante:

Doppia fotocamera posteriore da 50 + 2 MP (può registrare video in 4K a 60fps)

Fotocamera anteriore per selfie da 20MP (videochiamate in 1080p a 60 fps)

La fotocamera selfie è aiutata da 4 microfoni che permetteranno di effettuare videochiamate di gruppo con audio a 360 gradi o chiamate singole con con audio limitato a 60 gradi.

Questo Xiaomi Pad 6 Max viene alimentato da una batteria interna da 10000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 67W, ma c’è pure il supporto alla ricarica inversa da 33 W (funzione da power bank).

Secondo il produttore cinese il tablet è in grado di ricaricarsi da zero al cento per cento in appena 68 minuti.

Forse il vero punto debole del tablet è la connettività: non è presente la versione con connessione 5G e pare che sia assente pure il GPS.

Non sembra esserci pure lo scanner per le impronte digitali.

Troviamo però il Bluetooth 5.3 e il Wifi 6, la nuova porta USB Type-C 3.2 e il tablet è in grado di supportare le pennine capacitive e le tastiere esterne con custodia integrata.

Il Max ha una scocca unibody in metallo che misura solo 6,53 mm di spessore e pesa 750 grammi, ed è disponibile nei colori nero e argento.

Come sistema operativo troviamo la MIUI for Pad 14.1 basata su Android 13.

Per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità, lo Xiaomi Pad 6 Max al momento è acquistabile solo in Cina a partire da 3800 Yuan Cinesi (479 euro al cambio attuale) per la versione 8-256GB, e raggiunge il prezzo massimo di 4800 Yuan (605 euro) per la versione top con 16GB di ram e 1TB di memoria interna.

Xiaomi non ha ancora comunicato se ci sarà una commercializzazione anche in Europa.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon