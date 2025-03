Xiaomi Pad 7 e 7 Pro ufficiali in Italia: prezzo con promo

Ufficiali in Italia i nuovi tablet Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro: ecco il prezzo di vendita ufficiale e un trucco per ottenere uno sconto sulla promo di lancio.

Dopo alcuni mesi dal loro debutto in Cina, gli Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro arrivano pure in Italia.

Come da trazione Xiaomi per il lancio dei nuovi tablet ha una serie di promozioni: noi vi segnaliamo un trucco per risparmiare ancora di più.

Xiaomi Pad 7 e 7 Pro sono ufficiali in Italia: il prezzo di lancio (con trucco per risparmiare)

Se non conoscete i due nuovi tablet di Xiaomi, vi consigliamo di leggere le loro caratteristiche hardware e conoscerne le differenze.

La versione non Pro viene proposta nel nostro paese in due varianti di memoria e tre colorazioni (verde, grigio e blu):

versione con 8GB di ram e 128GB di memoria interna a 399,90 euro di listino

versione con 8GB di ram e 256GB di memoria interna a 449,90 euro di listino

Invece la versione Pro viene proposta in due varianti di memoria, tre colorazioni e una variante speciale:

versione con 12GB di ram e 256GB di memoria interna nelle colorazioni Blu, Grigio e verde a 499,90 euro di listino

versione con 12GB di ram e 512GB di memoria interna nelle colorazioni Blu, Grigio e verde a 599,90 euro di listino

versione con 12GB di ram e 256GB di memoria interna versione speciale Grigio con display Matte Glass Version a 649,90 euro di listino

Sul nostro canale Telegram HWBrain vi segnaliamo un trucco (prodotto economico + funzione acquista insieme) che vi permetterà di:

Risparmiare dai 50 ai 150 euro sul prezzo di listino dello Xiaomi Pad 7 o 7 Pro (a seconda della variante di memoria)

dello Xiaomi Pad 7 o 7 Pro (a seconda della variante di memoria) Ottenere un ulteriore sconto del 10% applicando un codice coupon

Ecco un esempio pratico con immagine di prova dello Xiaomi Pad 7 Pro display Matte Glass a 489,90 euro invece di 649,90 euro listino :

:



Tutti i dettagli sul canale Telegram HWBrain

Ricordatevi di iscrivervi sul canale per restare aggiornati su tutte le nuove promo che troveremo su tanti altri prodotti.

