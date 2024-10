Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro svelate alcune caratteristiche

Prime informazioni concrete sui successori degli attuali tablet Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro: i dettagli sui prossimi Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro.

Non c’è ancora una data precisa su quando Xiaomi presenterà i suoi nuovi tablet top di gamma, ma sembra che l’annuncio sia ormai abbastanza vicino.

Sul web infatti sono uscite alcune informazioni più dettagliata sui prossimi Pad 7 e Pad 7 Pro.

Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro ecco alcune delle loro caratteristiche in anteprima

I successori dei Pad 6 e Pad 6 Pro (quest’ultimo mai commercializzato in Italia) dovrebbero utilizzare lo stesso display LCD IPS da 11.16 pollici, probabilmente con risoluzione 3K, e frequenza di aggiornamento a 144Hz.

Come si può notare le dimensioni dovrebbero essere di fatto quasi del tutto simili a quelle già visto sulla serie precedente. considerata la grandezza del display.

Il fattore che dovrebbe differenziare in maniera più marcata il modello Pro da quello non Pro dovrebbe essere il processore.

Sembra infatti che lo Xiaomi Pad 7 utilizzerà il chipset Qualcomm’s Snapdragon 7 Gen 3, mentre il Pad 7 Pro monterà il più potente chipset Snapdragon 8s Gen 3.

Inoltre la variante pro avrà il supporto ad una ricarica rapida della batteria più veloce, pari a 67W, mentre la versione non Pro si dovrà accontentare di una ricarica rapida a 45W.

Non sappiamo se Xiaomi deciderà di commercializzare entrambi in Europa o come è avvenuto con il modello Pad 6 Pro, limiterà la versione Pro solo al mercato cinese.

Per adesso no ci resta che aspettare maggiori informazioni al riguardo, ricordandovi di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

