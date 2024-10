Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro ufficiali: le caratteristiche e differenze

Ufficiali in Cina i nuovi tablet Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro: queste sono le loro caratteristiche hardware principali e il prezzo di vendita nel paese asiatico.

Dopo la presentazione degli Xiaomi 15, oggi l’azienda cinese ha presentato pure i suoi nuovi tablet di fascia alta successori degli Xiaomi Pad 6.

Stiamo parlando degli Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro.

Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro ufficiali: le caratteristiche che dovete conoscere al momento

I nuovi tablet non sono dei veri top di gamma, ovvero non si dovrebbero scontrare ad esempio con i Galaxy Tab S10 ma stare ad un livello di fascia alta.

A giustificare questo sappiamo che lo Xiaomi Pad 7 esce sul mercato con il chipset Snapdragon 7+ Gen 3, mentre il Pad 7 Pro utilizza il chipset Snapdragon 8s Gen 3.

La memoria ram parte da 8GB e arriva fino a 12GB per entrambi, mentre la memoria interna parte da 128GB e arriva a 512GB solo per il modello Pad 7 Pro.

Entrambi i tablet hanno un display LCD IPS a 12bit da 11.2 pollici di diagonale con risoluzione nativa 3200 x 2136 pixel con un aspetto 3:2 (quindi più squadrato rispetto ai classici 16:10), frequenza di aggiornamento a 144 Hz e una luminosità di picco pari a 800 nit.

Viene supportato lo standard HDR10 e Dolby Vision.

Il pannello offrirà quindi una buona esperienza d’uso anche all’aperto, anche se sono tablet fatti più per essere utilizzati in casa/ufficio.

Tutti e due i tablet godono di una batteria interna da 8850 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45W per la versione base e 67W per la versione Pro.

Le dimensioni dei due tablet sono identiche: 251.2 x 173.4 x 6.2 mm per 500 grammi di peso grazie ad una scocca completamente in alluminio.

A livello di multimedialità ci sono altre differenze.

La versione base monta una singola camera posteriore da 13MP f/2.2, (ampio), 1/3.06″, 1.12µm, PDAF.

Invece la versione Pad 7 Pro ha una doppia fotocamera posteriore:

Principale da 50 MP, f/1.8, (ampio), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF

Profondità da 2MP

Anche la camera anteriore è diversa:

la versione Pro ha una camera selfie da 32MP f/2.2, (ampio), 1/3.6″, 0.61µm

la versione base ha una camera selfie da 8 MP, f/2.3, (ampio), 1/4.0″, 1.12µm

Qualche differenze la si trova pure a livello di connettività: infatti solo il modello Pro gode del Wi-Fi 7, mentre il modello base ha il Wi-Fi 6e.

Su entrambi i tablet troviamo il Bluetooth 5.4, la porta USB Type-C 3.2, la porta ad infrarossi, ma mancano il GPS, il chipset NFC e non c’è una variante con connettività mobile (LTE o 5G).

Lo Xiaomi Pad 7 disponibili in nero, blu e verde partiranno da 1999 Yuan, ovvero da circa 259 euro, in Cina: ancora da conoscere disponibilità e prezzo in Europa.

