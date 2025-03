Xiaomi Pad 7 Max in arrivo con altri due tablet più piccoli in Cina

Xiaomi Pad 7 Max è molto vicino al suo debutto ufficiale, ma in Cina l’azienda proporrà altri due tablet: ecco i dettagli che sono trapelati.

Dopo la presentazione Globale degli Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro, l’azienda cinese ha in programma il lancio in Cina della versione Pad 7 Max ovvero un tablet con display ancora più grande.

Ma attenzione Xiaomi in Cina pare che lancerà altri due nuovi tablet un po’ più piccoli.

Xiaomi Pad 7 Max vicino all’annuncio ufficiale; altri due tablet in arrivo in Cina?

Secondo recenti informazioni provenienti dal paese asiatici, il Pad 7 Max sarà un tablet con un display da 14 pollici di diagonale e supporterà la ricarica rapida via cavo da 120W.

Considerato che probabilmente sarà il tablet top di gamma di Xiaomi per tutto il 2025, si prevede che il dispositivo utilizzerà il chipset Snapdragon 8 Elite.

Ma a distanza di poco sul mercato Cinese dovrebbero arrivare altri due tablet da parte di Xiaomi.

Si prevede infatti che l’azienda asiatica lancerà sul mercato locale due tablet che utilizzeranno uno il chipset Meditatek Dimensity 9400 con display LCD da 13 pollici, e un secondo con display LCD da 13.2 pollici e chipset Snapdragon 8 Elite.

Il tablet con Dimensity 9400 dovrebbe supportare la ricarica rapida a 66W, mentre il dispositivo con Snapdragon 8 Elite avrà una ricarica rapida a 80W.

Sfortunatamente non sappiamo altro su questi nuovi tablet, soprattutto se saranno lanciati anche in Europa e quindi pure in Italia.

Per adesso quindi vi preghiamo di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard