Xiaomi Poco F2 Pro disponibile in Italia: il prezzo di listino ufficiale è più alto del previsto

Xiaomi tramite il proprio sito ufficiale ha svelato il prezzo di listino del nuovo smartphone 5G Poco F2 Pro: il costo di acquisto però lievita abbastanza.

Brutta sorpresa per tutti coloro che aspettavano di conoscere quale fosse il prezzo ufficiale in Italia del nuovo smartphone 5G, Flagship Killer, del secondo marchio di Xiaomi.

Xiaomi Poco F2 Pro è ufficiale all’acquisto in Italia: il prezzo di listino però è più alto rispetto alle aspettative

Oggi infatti sul sito ufficiale italiano dell’azienda cinese è comparso il nuovo Poco F2 Pro, lo smartphone 5G con chipset Snapdragon 865 che si è fatto conoscere per il suo prezzo “abbordabile”.

Però come già accennato ad inizio articoli, i fan di Xiaomi per poter acquistare questo smartphone con garanzia Italiana dovranno pagare un sovrapprezzo un po’ inatteso.

Infatti il Poco F2 Pro era stato annunciato per il mercato internazionale ad un prezzo di listino di 499 euro per la versione 6GB di ram e 128GB di memoria interna e di 599 euro per la variante 8+256GB.

In Italia invece al momento Xiaomi mette a disposizione in pre-ordine (spedizioni dal 5 giugno 2020) la versione da 6GB di ram e 128GB di rom al prezzo di 599 euro.

Solo per 48 ore a partire da oggi fino al 26 maggio 2020 compreso, il telefono è disponibile in promo a 549 euro.

Inoltre bisogna sottolineare che non risulta disponibile all’acquisto la variante con 8GB di ram e 256GB di rom: non si sa se arriverà in futuro.

Sta di fatto che in Italia il Poco F2 Pro costa di listino 100 euro in più rispetto a quello che era stato preventivamente annunciato.

Ma l’Italia non è l’unico paese ad aver subito un tale sovrapprezzo: pure Xiaomi Francia e Germania propongono lo stesso prezzo di 599 euro.

Sono invece più fortunati i consumatori spagnoli, dato che Xiaomi Spagna propone l’F2 Pro a 549 euro per la stessa variante di memoria.