Xiaomi Poco F2 Pro il prezzo scende a 460 euro: coupon offerta con sconto di oltre 130 euro!

Se siete delusi del prezzo ufficiale di Xiaomi Italia, ecco dove potete acquistare con sconto coupon (139 euro di risparmio) il nuovo Poco F2 Pro 6-128GB con Snapdragon 865.

Giusto qualche giorno fa, per la precisione il 25 maggio 2020, Xiaomi ha presentato ufficialmente in Italia il nuovo “flagship killer” Poco F2 Pro con chipset Snapdragon 865.

Sfortunatamente in Italia il prezzo di vendita dello smartphone risulta essere decisamente più caro rispetto alle aspettative: 599 euro per la versione da 6GB di ram e 128GB di rom.

Ovviamente non è un prezzo eccessivo, considerato che i top di gamma di tanti altri produttori superano abbondantemente i 700-800 euro, ma il rincaro di 100 euro rispetto al prezzo internazionale pare un po’ troppo (tasse, IVA eccetera incidono molto in Italia).

Xiaomi Poco F2 Pro 6+128GB: sconto di oltre 130 euro sul prezzo con la nuova offerta coupon! I dettagli

Ma ci sono sempre metodi per poter risparmiare diverse decine di euro, già nei primi giorni della commercializzazione del nuovo Poco.

Infatti grazie ad un codice coupon proposto da Banggood (degno concorrente di Gearbest), potete risparmiare fin da subito 139 euro (circa) rispetto al prezzo ufficiale Italia.

Lo Xiaomi Poco F2 Pro Globale da 6Gb di ram e 128GB di rom può essere infatti acquistato al prezzo di 460 euro (circa) in tutte le colorazioni disponibili (Bianco, Blu, Grigio e Viola) utilizzando il codice Coupon BG6PO4 e seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione Checkout del sito Banggood (iscrivetevi per tutti i servizi), quella prima del pagamento effettivo (suggeriamo caldamente PayPal), come da esempio (per PC Desktop):

Ovviamente ricordatevi che è una promo, valida fino al 1 giugno 2020, e quindi chi prima arriva meglio alloggia (pezzi limitati)!

Cosa vuol dire Globale, e la garanzia e la spedizione? I dettagli da conoscere

Il prezzo è comprensivo di spedizione EU Priority Line che vi consegna il bene tramite corriere in 15-20 giorni lavorativi e non vi fa pagare la dogana (c’è un assicurazione di rimborso in tutti i casi).

Essendo lo smartphone già presente in magazzino, i tempi di preparazione per la spedizione sono in massimo 24 ore (controllate sempre la disponibilità e i tempi di attesa!).

Lo smartphone venduto ha rom Globale, ovvero ha la stessa rom del dispositivo venduto da Xiaomi Mi Italia con supporto al Multilingua (italiano compreso), ha gli aggiornamenti OTA ufficiali, supporta i servizi e le applicazioni Google, ha le bande 4G e 5G ufficiali utilizzate in Italia.

Infine la garanzia: Banggood garantisce tutti i dispositivi venduti sul proprio sito 1 anno; in questo caso perdete 1 anno rispetto alla garanzia ufficiale Xiaomi Italia, ma risparmiate oltre il 22% sul prezzo.

Non conoscete le caratteristiche principali del nuovo Poco F2 Pro?

Ecco un riassunto: